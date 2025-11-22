Stanovnik Vašingtona preminuo je od ptičje gripe H5N5, prvog potvrđenog slučaja ove varijante kod čovjeka u svijetu.

Izvor: Profimedia

Stanovnik savezne države Vašington, koji je oboleo od ptičjeg gripa H5N5, preminuo je, saopštilo je državno ministarstvo zdravlja. Riječ je o prvom potvrđenom slučaju ove varijante virusa kod čovjeka u svijetu.

Žrtva je bila starija osoba sa postojećim zdravstvenim problemima i od početka novembra bila je hospitalizovana u okrugu King, navodi ministarstvo. Ističe se i da je osoba "u dvorištu imala jato raznih domaćih ptica".

Potvrđena prva infekcija H5N5 virusom kod čovjeka

Testiranjem u Kliničko-virološkom laboratorijumu Univerziteta Vašington virus je identifikovan kao H5N5, što je prva zabilježena infekcija ovom varijantom kod čoveka na svijetu. Rezultat su potvrdili i Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), stoji u saopštenju.

Zdravstvene vlasti navode da je ukupan rizik i dalje nizak, te da nijedna druga osoba povezana s ovim slučajem nije bila pozitivna na ptičji gripi. Zvaničnici nastavljaju da prate sve koji su bili u bliskom kontaktu sa pacijentom kako bi se isključilo moguće širenje virusa s čoveka na čovjeka.

"Nema dokaza o prenosu ovog virusa među ljudima", dodaje ministarstvo.