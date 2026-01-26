Stručnjaci za sajber bezbjednost otkrivaju koje pojmove treba izbjegavati u Google pretrazi ako želite da smanjite rizik od virusa, krađe podataka i finansijske štete.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Pretraživanje na Google-u mnogima djeluje potpuno bezazleno, ali stručnjaci za sajber bezbjednost upozoravaju da pojedini pojmovi mogu ozbiljno da ugroze privatnost i bezbjednost korisnika. Kako se tvrdi, sajber kriminalci sve češće koriste tehniku takozvanog "SEO trovanja", kako bi manipulisali rezultatima pretrage i pogurali zlonamjerne sajtove ka samom vrhu.

Takve stranice često izgledaju legitimno i ne izazivaju sumnju na prvi pogled. Međutim, jedan klik može biti dovoljan da se uređaj zarazi malverom. Posljedice uključuju krađu podataka, instalaciju virusa ili čak zaključavanje fajlova uz zahtjev za otkupninom (ransomware).

Upravo zato, određene pojmove je pametno izbjegavati prilikom pretrage, a za ove se tvrdi da su najopasniji:

"Broj korisničke službe"

Prevaranti masovno koriste plaćene oglase za promociju lažnih korisničkih servisa, odnosno računaju na to da korisnici vjeruju prvim rezultatima u Google pretrazi. Umjesto zvanične podrške, klik vodi ka brojevima iza kojih stoje lažni "tehničari".

Tokom poziva, od žrtava se traži da otkriju lične podatke ili podatke sa platnih kartica.

Preporuka stručnjaka je jasna: brojeve korisničke podrške uvijek tražite direktno na zvaničnom sajtu kompanije, a ne putem pretrage.

"Laki krediti" i "brza zarada"

Ovakvi pojmovi često su meta sajber kriminalaca koji ciljaju ljude u finansijskim problemima. Obećanja o brzoj zaradi ili kreditima bez provjere zvuče primamljivo, ali su često mamac za prevaru.

Korisnici se usmjeravaju na sajtove pod kontrolom kriminalaca, gdje se traže bankarski podaci ili instalacija aplikacija. Te aplikacije u praksi često sadrže malver namenjen krađi osjetljivih informacija, upozoravaju stručnjaci.

"Google Authenticator"

Iako je Google Authenticator legitimna i izuzetno važna aplikacija za dvostepenu autentifikaciju, upravo je njena popularnost čini metom zlonamjernih aktera. Sajber kriminalci kupuju oglase koji se pojavljuju na vrhu pretrage i vode na lažne stranice koje izgledaju gotovo identično originalnim.

Umesto prave aplikacije, korisnici preuzimaju zlonamerni softver koji može ozbiljno kompromitovati uređaj. Stručnjaci savetuju da se ovakve aplikacije preuzimaju isključivo iz zvaničnih prodavnica kao što su Google Play ili Apple App Store, prenosi Večernji list.