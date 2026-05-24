Automobil marke „audi", u kojem su bili britanski državljani, ostvario je kontakt sa vozilom marke „pežo", kojim je upravljao strani državljanin iz Sjedinjenih Američkih Država.

Britanski državljanin Dž. R. (23) preminuo je od posljedica povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila u Lastvi Grbaljskoj, prenose Vijesti pozivajući se na nezvanične informacije iz Uprave policije.

Nesreća se dogodila oko 11.40 časova, a mladić je nakon udesa transportovan u kotorsku bolnicu, gdje je podlegao povredama.

Kako prenose Vijesti, u nesreći je teže povrijeđena i njegova saputnica, takođe britanska državljanka, kojoj je ukazana medicinska pomoć u kotorskoj bolnici.

Iz policije je saopšteno da su u udesu učestvovala dva vozila. Prema nezvaničnim informacijama koje prenose Vijesti, automobil marke „audi“, u kojem su bili britanski državljani, ostvario je kontakt sa vozilom marke „pežo“, kojim je upravljao strani državljanin iz Sjedinjenih Američkih Država.

Okolnosti nesreće biće utvrđene nakon istrage nadležnih organa.