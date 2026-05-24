Britanski državljanin Dž. R. (23) preminuo je od posljedica povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila u Lastvi Grbaljskoj, prenose Vijesti pozivajući se na nezvanične informacije iz Uprave policije.
Nesreća se dogodila oko 11.40 časova, a mladić je nakon udesa transportovan u kotorsku bolnicu, gdje je podlegao povredama.
Kako prenose Vijesti, u nesreći je teže povrijeđena i njegova saputnica, takođe britanska državljanka, kojoj je ukazana medicinska pomoć u kotorskoj bolnici.
Iz policije je saopšteno da su u udesu učestvovala dva vozila. Prema nezvaničnim informacijama koje prenose Vijesti, automobil marke „audi“, u kojem su bili britanski državljani, ostvario je kontakt sa vozilom marke „pežo“, kojim je upravljao strani državljanin iz Sjedinjenih Američkih Država.
Okolnosti nesreće biće utvrđene nakon istrage nadležnih organa.