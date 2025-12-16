Sjedinjene Američke Države ponudile su Ukrajini bezbjednosne garancije po uzoru na NATO tokom pregovora u Berlinu, što je prvi put da Vašington tako otvoreno signalizira vojni odgovor u slučaju nove ruske agresije.

Izvor: Profimedia

Sjedinjene Države su Kijevu ponudile bezbjednosne garancije po uzoru na NATO, dok su američki i evropski pregovarači izvijestili o napretku u pregovorima o okončanju rata u Ukrajini, ali dogovor o teritorijalnim ustupcima još uvijek je daleko, prenosi u utorak agencija Rojters.

Izalsanici američkog predsjednika Donalda Trampa dali su bezbjednosnu ponudu tokom razgovora sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Berlinu, rekli su američki zvaničnici, ali su upozorili da takva ponuda neće zauvijek biti na stolu.

Amerika pristala da ponudi Ukrajini bezbjednosne garancije

Razgovori u njemačkoj prijestonici izazvali su određeni optimizam kod evropskih lidera na putu ka okončanju najsmrtonosnijeg sukoba u Evropi od Drugog svjetskog rata. Ipak, Moskva još nije pristala ni na jednu od promjena o kojima se raspravljalo u Njemačkoj i nije pokazala spremnost da to učini.

Evropski lideri su oprezno pozdravili promjenu stava Trampove administracije u vezi sa bezbjednosnim garancijama za Ukrajinu, prenio je Jutarnji.

"Po prvi put od početka rata, mogućnost prekida vatre je zamisliva", rekao je njemački kancelar Fridrih Merc koji je bio domaćin sastanaka u Berlinu, u objavi na X-u.

"Danas sam prvi put imao osjećaj da se svi ponašaju kao saveznici iz istog tabora. Prvi put sam iz usta američkih pregovarača čuo da će se Amerika angažovati oko bezbjednosnih garancija za Ukrajinu na takav način da Rusi ne bi imali sumnje da će američki odgovor biti vojni ako ponovo napadnu Ukrajinu", rekao je poljski premijer Donald Tusk novinarima u svom avionu nakon što je napustio Berlin.

Teritorijalni ustupci

Zelenski je nakon razgovora rekao da će od SAD zatražiti sankcije protiv Rusije i da Ukrajini obezbijedi više oružja, uključujući oružje dugog dometa, ako Moskva odbije predloge o kojima se raspravlja između Kijeva, Vašingtona i evropskih lidera.

"Mislim da će Amerika primijeniti pritisak sankcijama i dati nam više oružja ako on (Putin) sve odbije", rekao je Zelenski novinarima.

Kijev podržava ideju o prekidu vatre, posebno za energetske udare, tokom božićnog perioda, dodao je. SAD vrše pritisak na Ukrajinu da pristane na povlačenje snaga iz istočne regije Donjeck, rekao je zvaničnik upoznat sa tim pitanjem, što bi bio ogroman ustupak koji bi mogao izazvati žestoku reakciju u Ukrajini.

Nastavak pregovora u Majamiju

Zelenski, koji je ranije pitanje teritorijalnih ustupaka nazvao "bolnim", ponovio je nakon razgovora da Ukrajina neće priznati Donbas kao ruski ni "de jure ni de facto".

Očekuje se da će se radne grupe sastati u SAD tokom predstojećeg vikenda, moguće u Majamiju, rekao je jedan od američkih zvaničnika.

"Jesmo li spremni da idemo u Rusiju ako bude potrebno? Apsolutno", dodao je američki zvaničnik.