Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Avio-kompanija Ryanair objavila je da ukida program vjernosti, koji je pokrenula prije samo osam mjeseci, jer su putnici previše iskorištavali popuste.

Klub vjernosti, koji se zvao Prime, imao je 55 hiljada članova, što je avio-kompaniji donijelo 4,4 miliona EUR prihoda. Međutim, putnici su uštedjeli više od šest milionaEUR na promotivnim cijenama, zbog čega je kompanija poslovala s gubitkom, prenosi SEEbiz.

Niskotarifna avio-kompanija danas je objavila da ukida program koji je nudio pogodnosti uključujući popuste na letove, besplatne rezervacije sjedišta i putno osiguranje. Program Prime pokrenut je u februaru, po cijeni od 79 EUR godišnje za kupce u Velikoj Britaniji i EU. Svojim vjernim kupcima obećali su da će uštedjeti između 60 i 530 EUR godišnje pridruživanjem programu.

Direktorica marketinga Ryanaira, Dara Brady, rekla je da je probna verzija programa vjernosti koštala kompaniju više novca nego što je donijela.

„Ovaj nivo prihoda od pretplata ne opravdava vrijeme i trud koji su potrebni za stvaranje mjesečnih ponuda ekskluzivnih promocija za naših 55 hiljada Prime članova“, rekla je Brady.

Ryanair je poručio da će svi članovi nastaviti da uživaju u ekskluzivnim ponudama niskih cijena do oktobra naredne godine, ali putnici se više neće moći ponovno pridružiti od petka.

„Zahvalni smo našim Prime članovima koji su se prijavili za Prime probni period tokom proteklih osam mjeseci i mogu biti sigurni da će nastaviti da uživaju u ekskluzivnim uštedama na letovima i sjedištima do kraja svog 12-mjesečnog članstva“, rekli su iz kompanije.