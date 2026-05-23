Legendarni napadač Partizana Rikardo Gomeš došao je na oproštaj Bibarsa Natha i najprijatnije iznenadio Izrelca, kapitena crno-bijelih

Oproštaj Bibarsa Natha (38) od Partizana i igračke karijere bio je poseban i zbog dolaska Rikarda Gomeša (34), nekadašnjeg asa crno-bijelih. Jedan od najboljih stranaca u istoriji Partizana krenuo je u pet ujutro na put ka Beogradu i preko čitave Evrope je letio da bi stigao da vidi svog prijatelja i da mu uljepša poseban dan.

"Letio sam od Porta do Amsterdama, pa od Amsterdama do Ciriha, pa iz Ciriha u Beograd", rekao je Rikardo kroz osmijeh za klupski jutjub kanal.

"On to zaslužuje, prije svega zbog toga kakav je čovjek, a onda i zbog toga kakav je igrač. Imao je nevjerovatnu karijeru i zaslužio je to od mene zbog našeg odnosa. Morao sam da budem ovdje, osjećao sam to", dodao je ljubimac Grobara.

"Uvijek u Humskoj kao prvi put"

Rikardo je igrao sa Nathom u svom drugom boravku u klubu, od 2021. do 2023. godine. Trenutno je igrač katarskog kluba Al-Hor, a dolazak u Humsku probudio mu je emocije. Ove subote bilo ih je mnogo zbog Natha, koji je uplakan završio karijeru i oprostio se od crno-bijelih.

"Uvijek je ovdje sjajno i uvijek je kao prvi put. Nisam mogao da stignem na utakmicu, ali bar sam stigao i osjećam se odlično jer sam dio ovog Nathovog dana"

"Ništa mu nisam rekao"

Bibars Natho se iznenadio, iako je uputio poziv Rikardu.

"Pozvao me je prije mjesec dana i tada nisam znao da li ću biti ovdje. Ništa mu nisam rekao, ali organizovao sam sve da dođem i iznenadim ga. Nemam riječi da opišem pijre svega to kakva je osoba, u mom drugom mandatu u klubu stvorili smo dobar odnos van terena, ne samo na terenu. Naše porodice su se sprijateljile. On je najbolji prijatelj koga sam stekao u fudbalu i zaslužio je sve što mogu da mu pružim i ovo danas nije ništa naspram odnosa koji smo izgradili ove godine", kazao je napadač sa Zelenortskih Ostrva.

Rikardo je u prvom mandatu u Partizanu (2018/19) osvojio Kup Srbije sa crno-bijelima i sa 26 golova u svim takmičenjima postao uz Leonarda najefikasniji stranac Partizana. Ukupno je nosio dres "Parnog valjka" na 151 utakmici i dao 92 gola, uz 19 asistencija.