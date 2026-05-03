Evropski lideri spuštaju očekivanja Kijeva, dok rastu tenzije oko tempa pristupanja Uniji

Izvor: Tweet/Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський

Snažno zalaganje ukrajinskog predsjednika Volodimir Zelenski za ubrzano pridruživanje European Union izazvalo je napetosti sa evropskim prijestonicama, u trenutku kada Washington preispituje dalju podršku Kijevu, prenosi Financial Times.

Prema navodima izvora upućenih u razgovore, više lidera EU pokušalo je da obuzda očekivanja ukrajinskog predsjednika, naglašavajući da proces pristupanja ne može biti ubrzan političkom voljom, već mora pratiti stroge procedure i reforme.

Ukrajinski zvaničnici su tokom nedavnih sastanaka sa partnerima iz EU i SAD otvoreno kritikovali način na koji European Commission upravlja procesom proširenja, insistirajući na jasnijem i bržem vremenskom okviru. Kako tvrde, Briselu je Ukrajina potrebna jednako koliko Kijev želi članstvo.

„Članstvo nije poklon“, poručio je jedan evropski zvaničnik, dok drugi upozorava da takva retorika iz Kijeva dodatno otežava dijalog.

Lideri EU su ranije ovog mjeseca odobrili zajam od 90 milijardi eura Ukrajini kako bi stabilizovala finansije i nastavila odbranu od ruske agresije. Ipak, uprkos toj podršci, razlike u stavovima o tempu pristupanja ostaju izražene.

Njemački kancelar Friedrich Merz ocijenio je da očekivanja Kijeva o brzom ulasku „nijesu realna“, ukazujući na kompleksnost procesa i moguće političke cijene budućih dogovora.

Ukrajina je status kandidata dobila 2022. godine, ubrzo nakon početka Russian invasion of Ukraine, a Zelenski je kao cilj naveo 2027. godinu. Međutim, evropske prijestonice odbacuju takav rok, kao i prijedloge o ubrzanom ili „simboličnom“ članstvu.

Francuska i Njemačka predlažu postepeni model integracije, koji bi uključivao parcijalne benefite uz nastavak reformi, ali bi punopravno članstvo moglo potrajati i deceniju.

Zelenski je odbacio takve ideje. „Ukrajini ne treba simbolično članstvo u EU“, poručio je, ističući da njegova zemlja „ne brani Evropu simbolično, već stvarno, uz velike žrtve“.

Prema diplomatskim izvorima, tokom nedavnog sastanka na Kipru, evropski lideri su direktno ukazali ukrajinskom predsjedniku na realne prepreke. „Morao je da čuje neke teške istine“, rekao je jedan od učesnika razgovora.

Uprkos pritiscima, Kijev ostaje pri čvrstom stavu – cilj je isključivo punopravno članstvo, bez kompromisnih rješenja. Evropski zvaničnici, s druge strane, poručuju da proces proširenja mora ostati zasnovan na zaslugama, uz napomenu da je EU i dalje ključni partner Ukrajine.