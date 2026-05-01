Poginulo pet osoba u avionskoj nesreći u Teksasu.
U avionskoj nesreći u Teksasu u Sjedinjenim Američkim Državama je poginulo pet osoba, javlja "Asosijejted Pres". Nesreća se dogodila u četvrtak 30. aprila u večernjim časovima u gradu Vimberleju koji se nalazi na oko 64 kilometra jugozapadno od Ostina.
Nije poznat identitet stradalih. Pao je avion "Cesna 421-C" koji se, prema prvim informacijama, kretao velikom brzinom u trenutku nesreće.
O nesreći su obavješteni američka savezna uprava za civilno vazduhoplovstvo i Nacionalni odbor za bezbjednost saobraćaja Sjedinjenih Američkih Država. Istraga je u toku.
