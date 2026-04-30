Evropska unija trebalo bi da se priprema za moguće nestašice avionskog goriva ako se trenutna situacija na Bliskom istoku nastavi do kraja maja, saopštila je u četvrtak Evropska komisija.
U četvrtak su održani sastanci Koordinacione grupe za naftu i radne grupe za bezbjednost energetske unije, na kojima su se okupili stručnjaci Evropske komisije, predstavnici industrije, država članica, Međunarodne agencije za energiju i NATO-a. Razgovarali su o sigurnosti snabdijevanja naftom i gasom u Evropi dok se sukob na Bliskom istoku približava desetoj nedelji.
"Što se tiče sirove nafte i naftnih derivata, avionska goriva ostaju ključna briga. Dok tržište upravlja pritiscima na snabdijevanje, komercijalne zalihe se smanjuju zbog dugotrajnog zatvaranja Ormuskog moreuza. Koordinaciona grupa za naftu i radna grupa za bezbjednost energetske unije naglasile su da bi EU trebalo da počne da se priprema za potencijalne posledice ako se situacija nastavi i nakon maja", saopštila je Komisija.
Navodi se da trenutno u EU nema nestašice goriva, da je situacija sa snabdijevanjem gasom uglavnom nepromijenjena i da je već započeto punjenje skladišta.
U slučaju potrebe mogu se pustiti u promet zalihe nafte i gasa, a stručnjaci upozoravaju da u tom slučaju države članice treba da deluju koordinisano i usklađuju mjere na strani potražnje kako bi se postigli efikasni rezultati.
(Jutarnji/MONDO)