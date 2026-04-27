Fridrih Merc kritikovao Sjedinjene Države i Donalda Trampa zbog rata sa Iranom.

Njemački kancelar Fridrih Merc žestoko je kritikovao američkog predsjednik Donalda Trampa zbog rata na Bliskom istoku, prenosi "Al Arabija". On je izjavio da ne vidi nikakvu strategiju Sjedinjenih Država kako bi "izašle" iz rata sa Iranom koji traje od 28. februara.

"Cijelu američku naciju je ponizilo iransko rukovodstvo, posebno Iranska revolucionarna garda. Iranci očigledno pregovaraju veoma vješto, očigledno su jači nego što se mislilo", izjavio je danas njemački kancelar.

Merc je ponovo apelovao da se što prije završi rat sa Iranom zbog direktnog uticaja na ekonomije širom svijeta, pa i na Njemačku. On je već javno kritikovao Tramp i rat na Bliskom istoku, a američki predsjednik mu nije ostao dužan te mu je uzvraćao kritike.