Dok milioni Iranaca jedva preživljavaju, sin bivšeg ambasadora pokazuje privatne avione, jahte i luksuz - mreže gore od bijesa.

Izvor: Instagram/sashah

Sin visokog iranskog zvaničnika izazvao je veliko negodovanje nakon što je na društvenim mrežama prikazao raskošan način života, u oštrom kontrastu sa svakodnevicom većine građana Irana, prenio je Dejli mejl.

Influenser Saša Sobhani, čiji je otac Ahmad Sobhani bivši ambasador Irana u Venecueli, objavio je snimke na kojima se vidi kako sa djevojkom, španskom manekenkom Laurom Neimas, ulazi u privatni avion, noseći luksuzne modne komade, uključujući torbe vrijedne više hiljada funti.

Njegova partnerka je, prema navodima, nosila i Hermes Birkin torbu vrijednu oko 25.000 funti, dok su navodno putovali ka Ibici.

Na jednom od snimaka Sobhani se opušta na kožnoj sofi u avionu, širi ruke i uzvikuje: "Hvala Bogu na svim ovim blagoslovima", dok je u opisu objave napisao: "Otvaranje Ibice 2026. Iz komentara ću izabrati pobjednike koji će nas pratiti u avanturi na Ibici".

Izvor: Instagram/sashah

U drugim objavama vidi se kako tokom leta uživa u luksuznim obrocima, čak i tradicionalnoj persijskoj hrani serviranoj u avionu, dok kamera bilježi pogled kroz prozor na oblake i nebo.

Njegov profil prepun je fotografija i snimaka sa egzotičnih destinacija, skupih skijališta i privatnih jahti, kao i vožnji u luksuznim automobilima.

Izvor: Instagram/sashah

Često objavljuje snimke sa zabava ispunjenih alkoholom i oskudno odjevenim ženama, što je u direktnoj suprotnosti sa strogim pravilima ponašanja u Iranu.

U jednoj objavi vidi se kako svojoj djevojci poklanja automobil uz poruku: "Danas vam ne dajem samo poklon... Dajem vam obećanje. Obećanje da ću vas štititi, poštovati i birati svakog dana."

Izvor: Instagram/sashah

Sobhani pripada grupi poznatoj kao "agazade", odnosno privilegovanoj djeci visokih režimskih funkcionera koja, prema kritikama, koriste političke veze kako bi živjela u izobilju, često van granica Irana.

Sa skoro četiri miliona pratilaca, izgradio je imidž zasnovan na ekstremnom bogatstvu – od superjahti i privatnih aviona do dizajnerske garderobe i luksuznih putovanja širom svijeta.

Izvor: Instagram/sashah

Njegov sadržaj izazvao je talas negativnih reakcija, posebno među Irancima koji se suočavaju sa teškom ekonomskom situacijom, inflacijom i političkom represijom, prenio je Dejli mejl.

U komentarima su se nizale poruke poput: "Hvale se našim pravima, našim novcem", "Ovo je odvratno" i "Hvala vašem ocu!". Kritike nijesu zaobišle ni njegovu djevojku, pa su pojedini korisnici pisali: "Novac iranskog naroda" i "Uživajte u plavuši".

Ovakav prikaz luksuza dolazi u trenutku kada se milioni Iranaca suočavaju sa ekonomskim problemima, gubitkom radnih mjesta i ograničenjima u svakodnevnom životu.

Uprkos tome, Sobhani nastavlja da dijeli sadržaj iz svog života, poručujući: "Previše je mržnje u svijetu, svaki put biram ljubav. Ne više ratova, samo mir".

Njegov životni stil i javni nastupi postali su simbol dubokog jaza između privilegovane elite i običnih građana, koji sve teže podnose posljedice ekonomske krize i političkih okolnosti u zemlji.

Sobhani, čije je pravo ime Mohamed-Reza, sada živi u Španiji nakon što je napustio Iran 2019. godine i tvrdi da ga iranske vlasti ciljaju zbog njegovog načina života i kritika režima. Navodno je tražen u Iranu pod optužbama koje uključuju pranje novca i vođenje ilegalnih kockarskih operacija, što on poriče.

Odgovarajući na zahtjev Irana za njegovo izručenje, rekao je španskim novinama El Mundo 2021. godine: "Kritikujem režim, nedostatak slobode koju imaju, učim ih kako ja živim i govorim im da i oni mogu ovako da žive".

Sobhanija se tada javno odrekao njegov otac, koji je navodno pokušao da promijeni ponašanje svog sina prije nego što je napustio Iran.

Izvor: Instagram/sashah