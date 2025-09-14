Ukrajinski ambasador u Albaniji, Volodimir Šukrov, doživio je srčani udar tokom boravka u turističkom selu Voskopoja. Hitno je prebačen u bolnicu u Korči.

Izvor: Facebook/PrintScreen

Policijski izvori kažu da ambasador nije imao radni sastanak u regionu Korče, već je bio sa suprugom u Voskopoji kako bi posjetio turističko selo. Od 2020. godine, Škurov obavlja funkciju ambasadora Ukrajine u Albaniji.