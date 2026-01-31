Otpravnik poslova Izraela proglašen personom non grata zbog spornih objava na društvenim mrežama, diplomatske tenzije dodatno zaoštrene

Izvor: Google maps / printscreen

Ministarstvo spoljnih poslova Južne Afrike saopštilo je danas da je protjeralo otpravnika poslova u Ambasadi Izraela Ariela Seidmana i proglasilo ga personom non grata, što znači da više nije dobrodošao u toj zemlji.

Seidmanu je naloženo da Južnu Afriku napusti u roku od 72 sata. Ministarstvo je navelo da je odluka donijeta zbog njegovih objava na društvenim mrežama, za koje tvrdi da su vrijeđale predsjednika Južne Afrike Sirila Ramafosu i predstavljale kršenje diplomatskih protokola, čime su narušeni odnosi između dvije zemlje.

Seidman je ujedno najviši izraelski diplomatski zvaničnik u Južnoj Africi, nakon što je Izrael opozvao svog ambasadora 2023. godine.

Nekoliko sati nakon ove odluke, Ministarstvo spoljnih poslova Izraela saopštilo je na društvenoj mreži Iks da, kao odgovor, protjeruje visokog južnoafričkog diplomatu Šona Edvarda Bajnevelta i naložilo mu da napusti Izrael takođe u roku od 72 sata.

Diplomatski odnosi Južne Afrike i Izraela već su bili zategnuti, s obzirom na to da je Južna Afrika, dugogodišnji pristalica Palestinaca, tužila Izrael Međunarodnom sudu pravde zbog navodnog genocida u Gazi. Izrael je te optužbe odbacio i optužio Južnu Afriku da djeluje kao pravno krilo palestinske militantne grupe Hamas.

Južnoafričko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da protjerivanje Seidmana „slijedi nakon niza neprihvatljivih kršenja diplomatskih normi i prakse koja predstavljaju direktan izazov suverenitetu Južne Afrike“. U saopštenju se navodi i da su zvanični izraelski profili na društvenim mrežama korišćeni za vrijeđanje predsjednika Sirila Ramafose, ali bez navođenja konkretnih detalja o tim objavama.

Takođe je saopšteno da je Ambasada Izraela namjerno izostavljala obavještavanje južnoafričkih vlasti o posjetama izraelskih zvaničnika. Iako nisu navedeni dodatni detalji, potvrđeno je da je David Saranga, zvaničnik izraelskog Ministarstva spoljnih poslova zadužen za promociju Izraela na društvenim mrežama, boravio u Južnoj Africi ove sedmice.

Južna Afrika je, kako je navedeno, zvanično obavijestila Vladu Izraela o odluci i pozvala je da „osigura poštovanje“ Južne Afrike.

Karen Milner, predsjednica Južnoafričkog jevrejskog odbora poslanika, krovne organizacije Jevreja u toj zemlji, izjavila je da je protjerivanje izraelskog diplomate „drastičan potez“ zbog, kako je rekla, „samo nekoliko tvitova“.

Ovaj potez mogao bi izazvati i reakciju Sjedinjenih Američkih Država, bliskog saveznika Izraela. Vašington je ranije, za vrijeme mandata predsjednika Donalda Trampa, optuživao Južnu Afriku da podržava Iran i Hamas i da vodi antiameričku spoljnu politiku, što su južnoafričke vlasti negirale. Prošle godine SAD su protjerale južnoafričkog ambasadora Ebrahima Rasula zbog njegovih komentara o Trampovom pokretu „Učinimo Ameriku ponovo velikom (MAGA)“, koji je opisao kao „težnju za supremaciju“.