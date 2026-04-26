Benjamin Netanjahu, koji negira optužbe za podmićivanje, prevaru i kršenje povjerenja, već godinama se suočava sa sudskim procesom koji je snažno podijelio izraelsko društvo i uticao na političku scenu.

Izraelski predsjednik Isak Hercog odlučio je da za sada ne pomiluje premijera Benjamina Netanjahua, već umjesto toga želi da pokuša da posreduje u postizanju sporazuma o priznanju krivice kako bi se okončao dugotrajan sudski proces protiv njega.

Hercog je u nedjelju rekao da će razmotriti zahtjev za pomilovanje tek nakon što budu iscrpljeni svi pokušaji da se postigne dogovor između strana, što znači da se odluka ne očekuje uskoro. On smatra da bi takav sporazum bio najbolje rješenje u ovom slučaju.

"Predsjednik stoga smatra da prije razmatranja samog zahtjeva za pomilovanje, treba iscrpiti napore da se postigne sporazum između strana, van sudnice", navodi se u njegovom saopštenju.

Ova izjava uslijedila je nakon izvještaja lista "Njujork tajms" da Hercog planira da pokrene medijaciju kako bi postigao nagodbu, što bi dodatno odložilo odluku o mogućem pomilovanju, prenosi Klix.

Netanjahu, koji poriče optužbe za podmićivanje, prevaru i kršenje povjerenja, suočava se sa pravosudnim problemima skoro deceniju. Proces, koji je počeo 2020. godine, snažno je polarizovao izraelsko društvo i uticao na političku scenu, obilježenu sa pet izbornih ciklusa između 2019. i 2022. godine. Sljedeći izbori se očekuju do kraja oktobra 2026. godine.

Kancelarija predsjednika nije potvrdila da su pregovori o nagodbi već u toku, a nije bilo komentara ni iz Netanjahuovog kabineta.

Premijer je podnio zahtjev za pomilovanje u novembru. Prema izraelskom zakonu, predsjednik ima ovlašćenje da pomiluje osuđene ljude, ali ne postoji presedan za donošenje takve odluke tokom suđenja.

Američki predsjednik Donald Tramp je ranije u više navrata izrazio podršku Netanjahuovom pomilovanju, uključujući i period u martu, tokom sukoba sa Iranom, kada je suđenje privremeno obustavljeno.

Netanjahu bi trebalo da se vrati na sud već ove nedjelje, nastavljajući proces u kojem je postao prvi aktuelni izraelski premijer optužen za zločine.