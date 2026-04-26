Princ Hari uputio je oštru poruku kritičarima koji ga nazivaju "neradnim članom kraljevske porodice", istakavši kako nikada neće prestati da služi javnosti. Tokom humanitarne posjete Ukrajini s organizacijom HALO Trust, vojvoda od Saseksa jasno je dao do znanja da svoj rad smatra neraskidivim delom svog identiteta i nasleđa.

Iako je prošlo šest godina od njegovog zvaničnog povlačenja s dvorskih dužnosti, princ Hari i dalje pokušava da učestvuje u rešavanju globalnih humanitarnih kriza. Na direktno pitanje novinara ITV-ja o tome slaže li se s tvrdnjom da više nije zaposleni kraljević, Hari je odgovorio bez imalo oklevanja.

"Uvijek ću biti dio kraljevske porodice"

Na provokativno pitanje novinara o tome slaže li se s opisom da više nije "radni" član monarhije, Hari je odgovorio vrlo odlučno.

"Ne. Uvijek ću biti dio kraljevske porodice", glasila je njegova kratka i jasna izjava koja ne ostavlja prostor za dalje interpretacije. Dodao kako se na terenu bavi upravo onim aktivnostima koje smatra svojom životnom misijom i obavezom prema društvu.

"Radim i činim upravo ono za šta sam rođen", naglasio je Hari govoreći o opasnom poslu razminiranja ukrajinskih područja. Smatra kako mu upravo ove posjete omogućuju da pruži ruku onima koje je odavno upoznao i kojima je potrebna njegova pomoć. "Uživam u tome što mogu da idem na ova putovanja i da pružam podršku ljudima koje sam već upoznao, prijateljima koje sam stekao", zaključio je govoreći o svojoj humanitarnoj strasti.

Apel za mir i skretanje pažnje na zaboravljene teme

Hari je iskoristio medijsku pažnju kako bi podsjetio svet na važnost dugoročnog fokusa na krizna žarišta koja polako nestaju iz vijesti.

"Želim da skrenem pažnju na probleme koji, znate, iz jednog ili drugog razloga, ispadnu iz vijesti jer se pojavi nešto drugo", pojasnio je svoje motive za dolazak u Ukrajinu. Govoreći o globalnim sukobima, istakao je kako je želja za mirom univerzalna i nadrasta sve političke i nacionalne granice.

"Velika većina globalne populacije želi da vidi kraj ovih sukoba", izjavio je Hari osvrćući se na patnje civila u ratnim zonama. Njegov cilj je da promeni retoriku kojom se služe svetski moćnici i usmeri je prema rešenjima, a ne daljoj eskalaciji nasilja. "Potrebno nam je manje razgovora o ratu, a više razgovora o miru", poručio je princ u svom najnovijem obraćanju javnosti.

Hod stazama princeze Dajane

Ova posjeta Ukrajini ima i duboku ličnu težinu jer Hari direktno nastavlja humanitarno djelo svoje pokojne majke, princeze Dajane. On je još 2025. godine rekreirao njen istorijski hod kroz minsko polje u Angoli, pokazujući da njena borba protiv nagaznih mina nije zaboravljena.

"Uživam radeći to", jednostavno je prokomentarisao Hari svoj angažman koji ga emotivno povezuje s majčinim nasleđem. Hari veruje da njegova platforma mora da služi za dobrobit onih koji su najviše pogođeni globalnim previranjima i nepravdama.