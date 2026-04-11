Humanitarna organizacija Sentebale podnijela je tužbu za klevetu protiv princa Harija Visokom sudu u Londonu, gotovo godinu dana nakon što je vojvoda od Saseksa podnio ostavku na mjesto pokrovitelja.

Tužba protiv princa Harija je podnijeta 24. marta, potvrdio je Page Six, a osim njega, humanitarna organizacija tužila je i njegovog bliskog prijatelja Marka Dajera, bivšeg poverenika Sentebalea.Upravni odbor i izvršni direktor organizacije, u petak su objavili da su pokrenuli pravni postupak protiv Harija i Dajera zbog koordinisane negativne medijske kampanje koja je započela u martu 2025. godine.

Naveli su da je dvojac prouzrokovao operativne poremećaje, i štetu ugledu humanitarne organizacije, njenog rukovodstva i strateških partnera, što je, kako tvrde, rezultiralo značajnim viralnim uticajem, i izazvalo navalu sajber nasilja usmjerenog na dobrotvornu organizaciju i njeno rukovodstvo.

S druge strane, portparol vojvode od Saseksa i Dajera, izjavio je da njih dvojica kategorički odbacuju optužbe, nazvavši ih uvrijedljivim i štetnim tvrdnjama.

"Nevjerovatno je da se humanitarna sredstva sada koriste za pokretanje pravnih postupaka protiv istih ljudi koji su izgradili i podržavali organizaciju gotovo dvije decenije, umjesto da se usmere zajednicama kojima je humanitarna organizacija osnovana da služi", dodao je portparol.

Princ Hari je suosnovao Sentebale 2006. godine u čast svoje majke, princeze Dajane. Organizacija se fokusira na pomoć mladima pogođenim HIV-om i AIDS-om u Lesotu i Bocvani.

Do sukoba je došlo u martu 2025. godine, kada je Hari podnio ostavku nakon nesuglasica s predsjednicom upravnog odbora, Sofi Čandaukom. S njim su tada organizaciju napustili i suosnivač princ Seiso, kao i upravni odbor.

"Teška srca, dajemo ostavku na svoje uloge pokrovitelja organizacije do daljeg, u znak podrške i solidarnosti s upravnim odborom", naveli su Hari i Seiso u zajedničkoj izjavi, dodajući da je poražavajuće što je odnos između poverenika i predsjednice nepopravljivo narušen.

Nakon toga, Čandauka je prijavila Harija i povjerenike Komisiji za dobrotvorne organizacije za Englesku i Vels, zbog optužbi za maltretiranje i uznemiravanje.

Takođe je tvrdila, da je sukob počeo kada je Harijev tim zatražio od nje da brani njegovu suprugu Megan Markl od negativnog medijskog izvještavanja povezanog s događajem u Sentebaleu u aprilu 2024. godine.

"Rekla sam ne, ne postavljamo presjedan kojim postajemo produžetak PR mašine Saseksa", izjavila je Čandauka za Financial Times u martu 2025.