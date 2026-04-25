Snažan tornado pogodio je američku saveznu državu Oklahomu, gdje je oštećeno najmanje 40 kuća, dok su spasilačke ekipe izvlačile zarobljene stanovnike iz ruševina.

Snažan tornado pogodio je dijelove američke savezne države Oklahoma, izazvavši veliku materijalnu štetu, ali prema navodima vlasti nije bilo poginulih, dok je više osoba zadobilo lakše povrede.

Najviše su stradala područja oko grada Enid, koji ima oko 50.000 stanovnika, gdje je tornado u četvrtak prošao kroz više naselja, saopštila je National Weather Service.

Snimci sa terena pokazuju snažan vrtlog koji je rušio kuće i potpuno uništavao objekte. Poslovne zgrade južno od grada pretvorene su u gomile metala, drveta i izolacije, dok su pojedini objekti pomjereni sa temelja.

Oluja je oborila stubove za struju, a kablovi su ostali zatrpani krupnim komadima otpada. Na mnogim kućama oštećeni su krovovi, dok je drveće ostalo bez grana i kore.

Stanovnici pogođenih područja ostali su u šoku nakon razaranja. Jedan od mještana, Dejv Lamerton, izjavio je da je tornado direktno pogodio imanje njegovog sina.

„Tornado je prošao pravo ovuda i direktno nas pogodio. Imamo stvari koje više ne možemo ni da pronađemo“, kazao je on.

Lokalne službe, uključujući policiju, vatrogasce i patrolu autoputa, pretraživale su oštećene kuće i uspjele da spasu nekoliko zarobljenih osoba, izjavio je gradonačelnik Enida David Mason.

On je naveo da je najteže pogođeno naselje Grej Ridž, gdje je veliki broj kuća uništen.

„Podrška zajednice je izuzetna. Ljudi pomažu jedni drugima, firme nude opremu i radnu snagu, a pomoć već pristiže“, rekao je Mejson.

Šteta je zabilježena i u vazduhoplovnoj bazi Vens, koja je privremeno zatvorena zbog problema sa strujom i vodom, ali nije bilo povrijeđenih.

Guverner Oklahome Kevin Stitt pozvao je građane da pruže podršku pogođenima, dok meteorolozi upozoravaju na mogućnost novih oluja u narednim danima.

Nevrijeme je zahvatilo i dijelove savezne države Misuri, gdje su prijavljena oborena stabla, blokirani putevi i oštećeni objekti, ali bez povrijeđenih. Ekipe su i dalje na terenu i rade na sanaciji posljedica.