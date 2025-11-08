Tornado je pogodio grad Rio Bonito do Iguaču na jugu Brazila, usmrtivši najmanje pet osoba i povredivši oko 130, dok su kuće i automobili teško oštećeni.

Najmanje pet osoba je poginulo, a oko 130 je povruheđeno nakon što je tornado pogodio opštinu Rio Bonito do Iguaču u južnoj brazilskoj saveznoj državi Parana u petak, saopštile su vlasti.

Snažna oluja prevrnula je automobile, oštetila kuće i čupala drveće širom grada koji ima oko 14.000 stanovnika. Vjetar je duvao brzinom između 180 i 250 kilometara na sat (110 do 155 milja na sat), saopštila je državna agencija za ekološku tehnologiju i praćenje.

Civilna zaštita Parane potvrdila je pet smrtnih slučajeva i navela da su prema prvim izvještajima 30 osoba zadobile teže i srednje teške povrede, dok je oko 100 ljudi lakše povrijeđeno. Agencija je takođe izvijestila o strukturnim oštećenjima na više objekata, uključujući urušavanje zidova u nekim kućama.