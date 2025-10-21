Francuska opservatorija za tornado i jake oluje, Keraunos, najavila je da će sprovesti istragu kako bi utvrdila jačinu tornada.

Izvor: Twitter/@WxNB_/Screenshot

Jedna osoba je poginula nakon što je tornado pogodio oblast Val d’Uz, sjeverno od Pariza, izjavio je u ponedeljak francuski ministar unutrašnjih poslova Loren Nunez.

Nunez je rekao da pomno prati situaciju i dodao da je nekoliko drugih osoba teško povrijeđeno usled tornada.

Jedna osoba je poginula, dok su četiri osobe povrijeđene u opštini Ermon, u departmanu Val d'Oaz na severu Francuske, saopštili su danas lokalni zvaničnici.

Dramatic video footage shows the tornado that ripped through Ermont, just north of Paris, France, earlier this evening, causing cranes to collapse. There are reports of casualties. Credit: Alexandre Coutinhopic.twitter.com/ZR1XzfvYyY — Nahel Belgherze (@WxNB_)October 20, 2025

Vatrogasci i snage bezbijednosti morali su da intervenišu ne samo u Ermontu, već i u susjednim gradovima Obon, Andili, Monmorensi i Frankonvilu, navela je prefektura Val d'Oaz na svom nalogu na platformi X.

Televizija BFM prenosi da se fenomen jakih vjetrova povezuje sa formiranjem tornada, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

️ Images impressionnantes de la tornade qui a frappé Ermont dans le Val-d'Oise ce lundi vers 17h45. Trois grues sont tombées ! (© hakim.9212)pic.twitter.com/7rpZuOpzSv — Météo Express (@MeteoExpress)October 20, 2025

Francuska opservatorija za tornado i jake oluje, Keraunos, najavila je da će sprovesti istragu kako bi utvrdila jačinu tornada.

