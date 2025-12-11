Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da pregovori o kompaniji NIS još traju i da bi svaka nacionalizacija mogla biti sprovedena samo uz obostranu saglasnost Srbije i Rusije.

Izvor: Profimedia

Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov saopštio je da je u toku pregovarački proces oko kompanije NIS.

"Znam da se srpsko rukovodstvo obratilo SAD, jer je upravo njihove naredbe ispunjavalo preduzeće koje je stvoreno na osnovu međuvladinog dogovora između Rusije i Srbije, ali to je specifična karakteristika Amerikanaca", rekao je Lavrov.

On je naveo i da Amerikanci, nažalost, svojim postupcima, jednostranim sankcijama, zloupotrebom dolara podrivaju onu globalizaciju koju su decenijama gradili i svima preporučivali kao glavno blago čovječanstva.

U međuvladinom sporazumu između Srbije i Rusije se govori da ne može da dođe ni do kakve nacionalizacije bez obostrane saglasanosti, rekao je ruski mininistar.

"Na nekakvim uslovima može da se dostigne saglasnost o nacionalizaciji ili o nekoj drugoj formi rešenja ovog problema. Možda se rešenje sastoji u tome da se nađe način kako da dalje radi NIS, bez obzira na one mogućnosti koje imaju SAD da bi se to preduzeće kaznilo", rekao je Lavrov i dodao:

Ne znam, time se bavi ministar energetike i odgovarajući ekonomski operateri, kao i kompanije u vama komšijskim zemljama koje su sarađivale sa NIS-om. Ali ne gajim nikakve sumnje da pravednost treba uvijek da bude kriterijum. U suprotnom stvaramo precedente za mnoge druge zemlje, a to nikome nije potrebno", izjavio je Lavrov.