Novoizabrani premijer Mađarske, Peter Mađar, najavio je jačanje saradnje sa Austrijom i Centralnom Evropom radi većeg uticaja u EU.

Izvor: Facebook/Orbán Balázs

Novoizabrani premijer Mađarske Peter Mađar je, neposredno posle izbora, izjavio da želi da osnaži saradnju sa Austrijom i drugim zemljama Centralne Evrope, da bi zajedno imali veći uticaj u Briselu. Mađar smatra da bi region mogao da povrati svoj uticaj, oslanjajući se i na zajedničku istoriju iz vremena Austrougarske.

Peter Mađar najavio je da će produbiti odnose sa susjedima, prije svega sa Austrijom sa kojom Mađarska ima jake ekonomske veze i zajedničko istorijsko nasljeđe, podsjeća portal Politiko u članku pod nazivom "Mađar želi da vrati Austrougarsko carstvo na mapu".

"Nekada smo bili u istoj državi, a Austrija je važan ekonomski partner Mađarske. Želim da dodatno ojačamo odnose iz istorijskih, ali i kulturnih i ekonomskih razloga", rekao je Mađar posle pobjede nad Viktorom Orbanom na izborima.

Obećao je da će poboljšati odnose sa Evropskom unijom, ali želi da to uradi uz jači blok zemalja Centralne Evrope.

Te države, kaže, dijele slične stavove o ekonomiji, kulturi i pitanjima kao što su migracije i energetika. Većina njih, osim Poljske, dosad su bile spremne da sarađuju i sa Rusijom.

Konkretan predlog Mađara

Mađar je, takođe, predložio konkretan korak – da se Višegradska grupa (Mađarska, Poljska, Češka i Slovačka) poveže sa inicijativom Austrije, Češke i Slovačke.

"Vjerujem da je to u interesu svih naših zemalja", rekao je Mađar, koji je najavio da će, kao premijer, prvo posjetiti Varšavu i Beč.

U galeriji pogledajte fotografije Petera Mađara:

Austriju vidi kao prirodnog saveznika, a od Poljske želi da nauči kako da obnovi odnose sa EU i deblokira evropske fondove.

Jedan od glavnih ciljeva mu je da Mađarska od EU dobije oko 18 milijardi eura zamrznutih sredstava, kao i dodatan novac za odbranu.

Austrija je, prema ocjenama diplomata, otvorena za jaču saradnju, jer bi zajedno imale veći uticaj u EU.

Razlike u stavovima

Mađar i austrijski kancelar Kristijan Štoker već su razgovarali o saradnji i poboljšanju uslova za austrijske kompanije u Mađarskoj, a očekuje se da će u Beču razgovarati i o migracijama, kao i o budućnosti Centralnoevropskog univerziteta. Naime, sjedište te visokoškolske institucije preseljeno je iz Budimpešte u Beč zbog konstantnih napada Viktora Orbana.

Ekonomske veze između dvije zemlje su već snažne jer je Austrija jedan od najvećih investitora u Mađarskoj, a desetine hiljada Mađara rade u Austriji.

Produbljivanje veza Austrije i zemalja regiona nije nova ideja, slični pokušaji postojali su i početkom dvehiljaditih godina, ali nisu uspjeli zbog straha da bi Beč ponovo mogao da dominira regionom, navodi briselski portal.

Razlike u stavovima među zemljama regiona, međutim, i dalje postoje, poput stava o Ukrajini i njenog ulaska u Evropsku uniju.