Nakon uvođenja EES sistema, putnici se suočavaju sa dugim čekanjima na granicama. Grčka je odlučila da britanske turiste izuzme od biometrijskih podataka.

Izvor: JUSTIN TALLIS / AFP / Profimedia

Puna primjena EES sistema počela je 10. aprila. Nakon uvođenja, sistem je izazvao značajne zastoje i gužve na spoljnim granicama EU i aerodromima, potrvđujući ranija upozorenja o potencijalnoj pometnji.

Ovaj automatizovani sistem registruje putnike iz zemalja van EU, što uključuje obavezno uzimanje biometrijskih podataka i donosi duža čekanja na graničnim prelazima.

Pripremajući se za predstojeću turističku sezonu, Grčka je šokirala turističku industriju objavom da će britanski posjetioci biti izuzeti od davanja otisaka prstiju i biometrijskih podataka lica ovog ljeta.

Grčka ambasada u Londonu objavila je na društvenim mrežama: "Oni koji imaju britanski pasoš isključeni su iz biometrijske registracije na grčkim graničnim prelazima."

Dugi redovi na pasoškoj kontroli u Italiji, Španiji i drugim zemljama doveli su do toga da neki putnici propuste letove za povratak kući, piše Independent.

Eleni Skarveli, direktorka Grčke nacionalne turističke organizacije u Velikoj Britaniji, izjavila je da ovaj potez ima za cilj "osiguravanje lakšeg i efikasnijeg iskustva dolaska u Grčku". Ona je za Independent rekla: "Praktično, to znači da će proces ulaska koji je bio na snazi prije implementacije EES-a ostati nepromijenjen."

Šta to znači u praksi?

Drugim riječima, britanskim posjetiocima će pasoši biti ručno pregledani i pečatirani. Njihovi lični podaci će biti "očitani" (skenirani) i zabilježeni. Kiosci EES sistema instalirani na aerodromu u Atini mogu koristiti drugi državljani trećih zemalja, poput Amerikanaca i Australijanaca, ali neće biti otvoreni za britanske putnike.

@independent The European Union's new entry-exit system (EES) for British passport holders and other non-EU nationals commenced on Sunday, 12 October. Travel correspondent, Simon Calder finds out how much time the process takes. ♬ original sound - Independent

Ovo saznanje proteklog vikenda naišlo je na negodovanje u Briselu, koji pokušava da zadrži jedinstven stav i promoviše sistem za koji tvrdi da "veoma dobro funkcioniše u ogromnoj većini država članica".

"U kontaktu smo sa grčkim vlastima kako bismo dobili pojašnjenja o ovome. Kao opšte pravilo, EES predviđa fleksibilnost kada je u pitanju registracija biometrije. Suspenzija prikupljanja biometrijskih podataka moguća je na specifičnim graničnim prelazima i na ograničeno vrijeme u slučajevima izuzetnih okolnosti koje dovode do prekomjernog vremena čekanja", izjavio je portparol Evropske komisije.

"Pravni okvir ne predviđa opšte izuzeće za državljane određenih trećih zemalja na produženi vremenski period."

Drugim riječima, obustavljanje biometrijskih provjera na malom aerodromu na nekom grčkom ostrvu na nekoliko sati kada se stvore redovi je prihvatljivo; ukidanje tih mjera tokom cijelog leta nije.

Komisija navodi da je svih 29 država članica Šengena potpisalo raspored, potvrđujući da će biti spremne i usklađene. Kako se pripreme za ljeto nastavljaju, očekuje se uvođenje posebnih traka na prometnim graničnim prelazima u Grčkoj kako bi se odvojili putnici koji stižu iz Britanije.

Independent saznaje da će se prema ostalim državljanima trećih zemalja postupati u skladu sa zvaničnom politikom. U Grčku odlazi znatno više britanskih putnika nego svih ostalih neevropljana zajedno.

(MONDO)