Nakon zemljotresa u Japanu, cunami je pogodio obalu, a više od 182.000 ljudi je evakuisano.

Cunami od 80 centimetara zabilježen je na pacifičkoj obali Japana nakon zemljotresa jačine 7,7 stepeni Rihterove skale koji je u ponedeljak pogodio sjeveroistočni i sjeverni dio zemlje.

Prema podacima Japanske meteorološke agencije, cunami je stigao do luke Kudži u prefekturi Ivate oko 40 minuta nakon potresa, dok su prvobitne prognoze upozoravale na talase visine do tri metra, prenio je Kjodo.

Upozorenja na cunami, koja su bila izdata za priobalne oblasti prefektura Hokaido, Aomori i Ivate, kasnije su snižena na savjetodavni nivo, a zatim i potpuno ukinuta zajedno sa upozorenjima za Mijagi i Fukušimu.

Zemljotres se dogodio u ponedeljak u 16.52 po lokalnom vremenu, ispod morskog dna na dubini od 19 kilometara.

Potresi su se osjetili i u Tokiju. Nakon potresa, meteorološka agencija izdala je posebno nedeljno upozorenje za 182 opštine u sedam prefektura, od Hokaida do Čibe, zbog povećanog rizika od naknadnog jakog zemljotresa.

Zvaničnici su naveli da je vjerovatnoća dodatnog jakog zemljotresa povećana na oko jedan prema 100, u poređenju sa uobičajenim jednim prema 1.000.

Premijerka Japana Sanae Takaiči pozvala je građane u pogođenim oblastima da se evakuišu na viša područja.

Prema zvaničnim podacima, više od 182.000 ljudi dobilo je naređenje za evakuaciju u pet prefektura. Zabilježene su i povrede tokom evakuacije, uključujući stariju ženu koja je vjerovatno slomila ruku, muškarca koji je slomio nogu i mladu ženu koja je zadobila povredu glave.

Nisu prijavljene abnormalnosti u nuklearnim elektranama u pogođenom regionu, uključujući postrojenja Fukušima Daiči i Onagava.

Željeznički saobraćaj, uključujući liniju Tohoku Šinkansen, bio je privremeno obustavljen, ali je kasnije djelimično nastavljen, dok se normalizacija saobraćaja očekuje u utorak ujutru.

