Izvor: Twitter/screenshot/LastQuake

Jak zemljotres magnitude 3,6 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je večeras jug Italije, javlja "EMSC", evropsko-mediteranski seizmološki centar. Epicentar je lociran na oko 24 kilometara od Salerna na području sa geografskim koordinatama širine 40.5683 i dužine 15.0433.

Hipocentar zemljotresa je smješten na dubini od oko 337 kilometara ispod površine zemlje. Zasad nema izvještaja o povređenima ili pričinjenoj materijalnoj šteti.