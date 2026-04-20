Snažan zemljotres magnitude 3,6 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je jug Italije.
Jak zemljotres magnitude 3,6 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je večeras jug Italije, javlja "EMSC", evropsko-mediteranski seizmološki centar. Epicentar je lociran na oko 24 kilometara od Salerna na području sa geografskim koordinatama širine 40.5683 i dužine 15.0433.
Hipocentar zemljotresa je smješten na dubini od oko 337 kilometara ispod površine zemlje. Zasad nema izvještaja o povređenima ili pričinjenoj materijalnoj šteti.
#Earthquake(#terremoto) M3.6 strikes 26 km SE of#Salerno(#Italy) 15 min ago. More info:https://t.co/OZmfXjK4xo— AllQuakes - EMSC (@EMSC)April 20, 2026