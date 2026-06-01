U južnim predjelima Crne Gore danas će preovladavati pretežno sunčano vrijeme, dok se krajem dana i tokom noći očekuje postepeno naoblačenje.

Izvor: MONDO

Na sjeveru će tokom prijepodneva biti dosta sunčanih intervala, dok se od sredine dana očekuje promjenljivo i nestabilno vrijeme, uz povremenu kišu, pljuskove i grmljavinu.

Vjetar će biti slab do umjeren i promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od šest do 20 stepeni, dok će najviša dnevna iznositi od 21 do 31 stepen.

U Podgorici će biti sunčano, a tokom poslijepodneva malo do umjereno oblačno. Vjetar će biti slab do umjeren, dok će jutarnja temperatura iznositi oko 19 stepeni, a najviša dnevna oko 31 stepen.