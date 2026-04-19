Zemljotres jačine tri stepena Rihterove skale pogodio je šire područje Sarajevo u 18:53. Epicentar je bio dva kilometra od Pale.

Prema izvještaju Evropski seizmološki centar, zemljotres je registrovan na dubini od pet kilometara. Epicentar je zabilježen 16 kilometara istočno od glavnog grada Bosne i Hercegovine.

Svjedočenja građana na Evropski seizmološki centar navode: "Dobro se treslo", "Bistrik, Stari Grad, dobro se osjećalo, kao da neko udara u bubnjeve, nekoliko uzastopnih udaraca, u talasima, iz pravca Vijećnice prema Trebeviću", "Trajalo je tri sekunde, dobro se treslo", prenosi Klix.ba.

Trenutno nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti.