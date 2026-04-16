Izvor: ZHMS

Sektor za seizmologiju Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju (ZHMS) je danas u 15 časova i 42 minuta registrovao zemljotres manje jačine, sa epicentrom osam kilometara istočno od Plane u Bosni i Hercegovini, a osjetio se i u Crnoj Gori.

“Jačina zemljotresa u hipocentru (žaristu) iznosila je 3.4 jedinice Rihterove skale, što odgovara epicentralnom intenzitetu od četiri stepena Merkalijeve skale (MCS)”, saopšteno je iz ZPCG-a.

Prema preliminarnim podacima obrade, žariste ovog zemljotresa locirano je na dubini od 23 km.

“Na osnovu teorijskog modela makroseizmickog polja ovog regiona, magnitude zemljotresa i dubine hipocentra, ovaj zemljotres nije mogao izazvati materijalne stete u epicentralnom podrucju”, zaključuju.