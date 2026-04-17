Tramp potvrdio da je Ormuski moreuz ponovo otvoren.

Nakon što je iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči saopštio da je Ormuski moreuz ponovo otvoren, oglasio se hitno i američki predsjednik Donald Tramp. On je potvrdio da je moreuz ponovo otvoren za sve komercijalne brodove i naftne tankere.

Naglasio je i da ostaje i dalje na snazi američka blokada moreuza koja se odnosi samo na Iran. Međutim, najavio je da su zaraćene strane blizu postizanja dogovora, vjerovatno se misli na sporazum o kraju rata na Bliskom istoku.

"Ormuski moreuz je u potpunosti otvoren i spreman je za posao i prolazak. Mornarička blokada ostaje u punoj snazi i važi samo za Iran dok se ne postigne dogovor.

Cio proces pregovora bi trebalo brzo da se završi. Većina odredbi je već usaglašena", naveo je Tramp na svojoj društvenoj mreži "Truth social".