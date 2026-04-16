Dogovor o desetodnevnom primirju između Izraela i Libana postignut je, a američki predsjednik poručio je da je cilj trajni mir između dvije strane.

Američki predsjednik je na društvenoj mreži Truth Social objavio da je postignut dogovor o desetodnevnom prekidu vatre između Izraela i Libana, koji bi trebalo da počne danas. Cilj je, rekao je, postizanje trajnog mira između dvije zemlje.

"Upravo sam imao odlične razgovore sa uvaženim libanskim predsjednikom Džozefom Aunom i izraelskim premijerom Bibijem Netanjahuom. Dva lidera su se složila da će, kako bi postigli mir između svojih zemalja, zvanično započeti desetodnevno primirje", napisao je predsjednik.

Sastanak posle 34 godine

Saopštenje je uslijedilo nakon što su se predstavnici Izraela i Libana sastali u Vašingtonu u utorak, što je bio njihov prvi zvanični sastanak u poslednjih 34 godine. Domaćin sastanka bio je državni sekretar SAD Marko Rubio. Predsjednik je istakao da je najvišim američkim zvaničnicima zadao dalji rad na postizanju trajnog mira.

"Naložio sam potpredsjedniku DŽ. D. Vensu i državnom sekretaru Rubiju, zajedno sa načelnikom Združenog generalštaba Danom Razinom Kejnom, da sarađuju sa Izraelom i Libanom kako bi se postigao trajni mir", rekao je, prenosi Index.

Zaključio je svoj post optimistično.

"Bila mi je čast da riješim devet ratova širom svijeta, a ovo će biti moj deseti. Zato, hajde da to uradimo", napisao je Tramp.