Na društvenoj mreži, Tramp je podijelio sliku sa Isusom koja je izazvala negativne reakcije, čak i među njegovim pristalicama.

Američki predsjednik Donald Tramp objavio je na svojoj društvenoj mreži "Truth Social" sliku generisanu vještačkom inteligencijom, na kojoj se vidi kako ga grli Isus, sa američkom zastavom u pozadini. Uz objavu je napisao:

"Radikalnim levičarskim ludacima se ovo možda neće svidjeti, ali meni izgleda prilično ljepo, rekao je Tramp.

Na slici, koja je brzo postala viralna na društvenim mrežama, Isus stoji iza Trampa i grli ga, dok Tramp stoji za govornicom. Sliku je podelio Tramp sa naloga Irish for Trump (@Dkelly4congress), uz natpis:

"Nikada nisam bio posebno religiozna osoba... ali zar se ne čini, sa svim ovim satanskim, demonskim, monstruoznim žrtvovaocima dece koji se pojavljuju... da je Bog možda odigrao svoj adut", dodao je.

Prethodna slika izazvala negativne reakcije

Prije samo nekoliko dana, Tramp je takođe objavio sliku koju je stvorila vještačka inteligencija na kojoj je prikazan kao Isus, obučen u bijelu haljinu i sa scenama koje podsjećaju na vjerske motive. Ova objava je izazvala negativne reakcije, uključujući kritike hrišćanskih grupa i konzervativnih komentatora koji su je nazvali bogohulnom.

Nakon talasa kritika, Tramp je obrisao objavu, a zatim tvrdio da to nije prikaz Isusa, već da misli da ga slika prikazuje kao doktora, prenosi Index.

"Mislio sam da sam prikazan kao doktor", rekao je, dok je krivio medije za optužbe da je slika vještačke inteligencije neprikladna.

Kritike i iz njegovog tabora

Zanimljivo je da reakcije na Trampovu sliku koju je napravila vještačka inteligencija, a koja ga prikazuje kao Isusa, nisu došle samo sa političke ljevice. Deo Trampovih pristalica, uključujući konzervativne komentatore, takođe je kritikovao takve objave, nazivajući ih neprijatnim i uvredljivim za vjernike.