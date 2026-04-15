Đorđa Meloni apelovala da se što prije otvori Ormuski moreuz.

Italijanska premijerka Đorđa Meloni apelovala je na sve danas da se što prije otvori Ormuski moreuz. Istakla je da se situacija svakodnevno pogoršava zbog zatvorenog prolaza kroz Ormuski moreuz što direktno utiče na cijenu goriva, đubriva i poljoprivrede.

Italian Prime Minister Giorgia Meloni calls for every possible effort to stabilize the situation and reopen the Strait of Hormuz, citing the worsening international situation affecting fuel, fertilizers, and agriculture.pic.twitter.com/5y5PaiHyk6 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng)April 14, 2026

Američki predsednik Donald Tramp ju je danas javno kritikovao zbog rata na Bliskom istoku. On je u telefonskom razgovoru za "Korijere dela Sera" istakao da je razočaran što Meloni odbija da mu pomogne direktno u ratu sa Iranom.

"Ne želi da nam pomogne da se riješimo nuklearnog oružja. Da li vam se dopada što vaša predsjednica vlade ne radi ništa da obezbijedi naftu?

Da li se to ljudima dopada? Ne mogu to da zamislim.

Šokiran sam njome. Mislio sam da ima hrabrosti, prevario sam se", rekao je američki predsjednik.