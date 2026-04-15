Peter Mađar, lider stranke Tisa, u žestokom verbalnom okršaju sa voditeljem tokom emisije na Košut radiju.
Lider stranke Tisa, koja je pobedila na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, Peter Mađar učestvovao je u direktnom programu Košut radija, gdje je došlo do više prekida i verbalnih sukoba između njega i voditelja emisije.
Tokom emisije voditelj i Peter Mađar su više puta prekidali jedan drugog, pri čemu je voditelj insistirao da postavlja pitanja i tvrdio da su Mađaru ranije bili upućivani pozivi za gostovanje, dok je Mađar naveo da nije imao priliku da se pojavi u javnim medijima u poslednjih godinu i po dana, prenosi NIN pisanje Tanjuga.
U nastavku je Mađar govorio o planovima svoje stranke, uključujući osnivanje Nacionalne kancelarije za povraćaj i zaštitu imovine, kao i pokretanje istraga o imovini poslanika i njihovih porodica unazad 20 godina.
Takođe je najavio ekonomske mjere, uključujući pokretanje privrede, razvoj bolnica, nastavak i proširenja subvencija za režijske troškove, kao i smanjenje PDV-a na ogrevno drvo.
Govoreći o energetici, Mađar je rekao da je cilj obezbjeđivanje najniže moguće cijene, sigurnosti i održivosti snabdijevanja, uz zaštitu sistema čak i u slučaju međunarodnih sukoba.
Na pitanje o spoljnopolitičkim kontaktima naveo je da nije razgovarao sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, uz obrazloženje da još nije na funkciji premijera. Tokom emisije voditelj je u više navrata pozivao Mađara da se obrati slušaocima i precizira političke planove, dok je Mađar tvrdio da ga voditelj prekida i da mu ne omogućava da iznese stavove u potpunosti.