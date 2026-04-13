Trampova naredba o blokadi Ormuskog moreuza stupa na snagu danas u 16 časova, što bi potencijalno moglo povećati cijene nafte i gasa.

Američki predsjednik Donald Tramp najavio je da će započeti blokadu Ormuskog moreuza, nakon kolapsa pregovora o prekidu vatre sa Iranom tokom vikenda. Dok Tramp rizikuje da cijene nafte i gasa dodatno skoče kako bi maksimalno povećao pritisak na Iran da okonča rat, malo je vjerovatno da će američka vojska ispaljivati projektile na tankere. Ali, zato bi mogla da se ukrca i preuzme kontrolu nad njima.

Ormuski moreuz pretvorio se u najefikasnije oružje Irana u sukobu sa SAD. Otkako su Amerika i Izrael napali Iran 28. februara, Teheran je odgovorio zatvaranjem vitalnog prolaza, kroz koji u normalna vremena prođe oko 20% svetskih pošiljki nafte, što je podstaklo strahove od inflacije. Tramp je naredio pomorsku blokadu Ormuza, što je umanjilo nade u brzo okončanje sukoba na Bliskom istoku, koji je već izazvao najgori energetski šok u istoriji.

Vidi opis Tačno u 16 časova počinje blokada Ormuza! Prvo slijedi upozorenje, a onda američki marinci kreću Skloni opis

Trampova prijetnja

“Američka mornarica, najbolja u svijetu, započeće proces blokade bilo kojih i svih brodova koji pokušavaju da uđu ili napuste Ormuski moreuz”, napisao je Tramp u nedelju u postu, dodajući da je “takođe naložio mornarici da traži i presrijeće svaki brod u međunarodnim vodama koji je platio putarinu Iranu”.

Optužujući Iran za “svjetsku iznudu”, Tramp je zaprijetio da će svako ko napadne američke brodove biti “raznijet u pakao”.

Blokada danas stupa na snagu

“Gardijan” ukazuje da je njegova prijetnja da će blokirati “bilo koje i sve” brodove umanjena nekoliko sati nakon posta, kad je američka Centralna komanda (CENTCOM) rekla da će blokada biti ograničena na plovila koja prolaze kroz iranske luke, kao i da će omogućiti prolaz brodovima koji idu u luke američkih saveznika u Persijskom zalivu.

Prema CENTCOM-u, blokada stupa na snagu u 10:00 ujutro po istočnom vremenu (14:00 GMT; 16:00 po našem).

Tramp je rekao “Foks njuzu” da su saveznici - od kojih je mnoge kritikovao što nisu podržali rat – željeli da pomognu u operaciji u moreuzu. “Gardijan” navodi da Britanija neće biti umiješana u blokadu moreuza, dok je Australija rekla da njeno učešće nije zatraženo.

Zašto Tramp prijeti blokadom moreuza ako je cilj njegovo otvaranje

Ormuski moreuz, jedna od spornih tačaka pregovora između SAD i Irana, tehnički nije zatvoren. Iran je postepeno dozvoljavao nekim tankerima da prođu - u zamjenu za taksu od do dva miliona dolara po brodu. Podaci analitičke firme “Kpler” govore da je Iran uspio da izveze prosječno 1,85 miliona barela sirove nafte dnevno tokom marta. Prema CNN-u, zatvaranjem prolaza Tramp bi mogao da odsiječe ključni izvor finansija iranske vlade.

Iran je na pregovorima sugerisao da bi zadržao kontrolu nad moreuzom nakon kraja rata i možda naplaćivao taksu brodovima Tramp i drugi svjetski lideri to odbacuju kao napad na “slobodu navigacije”

Ako Trampova strategija uspije, on će eliminisati najveću polugu Irana na pregovorima i ponovo osloboditi moreuz za svjetsku trgovinu, što bi potencijalno snizilo cijene nafte, navodi u analizi za “Gardijan” Džonatan Jerušalmi.

Prema Dejvidu Goldmanu sa CNN-a, to je poluga koju američka administracija oklijeva da povuče. Jer, sada Tramp rizikuje da cijene nafte i gasa dodatno skoče kako bi maksimalno povećao pritisak na Iran da okonča rat.

Kako bi funkcionisala ta blokada

Američka vojska nije još iznijela mnogo detalja, na primjer koliko bi ratnih brodova sprovodilo blokadu, da li bi koristili borbene avione i da li će bilo koji zalivski saveznici učestvovati u tome.

Prema stručnjacima, malo je vjerovatno da bi američka vojska ispaljivala projektile ili drugo oružje na tankere, s obzirom na rizike od ekološke katastrofe.

Najvjerovatnija opcija je da će američka mornarica pokušati da natera plovila da promijene kurs putem prijetnji, a ako to ne uspje onda će ubaciti naoružane grupe da preuzmu fizičku kontrolu nad brodovima, kažu eksperti.

"Tramp želi brzo rješenje. Realnost je da je ovu misiju teško izvesti samostalno i da vjerovatno nije održiva na srednji i duži rok", rekla je Dejna Stroul sa vašingtonskog Instituta za bliskoistočnu politiku.

Da li je blokada uopšte moguća

Prema Tomu Šarpu, oficiru britanske Kraljevske mornarice koji je komandovao nad četiri različita ratna broda, Trampova “blokada blokade” je moguća, ali to ne znači da je to dobra ideja.

Praktično to nije previše teško sprovesti. SAD imaju odličnu sliku svih brodova koji dolaze i odlaze, njihove detalje i vjerovatno da li su dobili slobodan prolaz od Irana ili platili taksu, navodi Šarp. Ali, tu dolazi do nekoliko problema:

Većina brodova koji plaćaju taksu su oni povezani sa Kinom. Platila su i neka francuska, japanska, grčka i pakistanska plovila, navodi Šarp, dodajući da je “siguran da bi Tramp bio oduševljen da se iskrca na francuske i grčke brodove s obzirom na trenutni anti-evropski vajb”, ali da sve to pada u drugi plan na pomisao o ukrcavanju i zaplijeni brodova sa kineskom zastavom ili povezanih sa Kinom.

Drugo, manje pitanje je gdje se odvode ti brodovi i kakav je plan sa zaplenjeni teretom.

Treće, koliko će proći prije nego što oni koji već plaćaju taksu odluče da plate još malo za lako naoružanje, mitraljeze na postolju, ili oružje koje se lansira s ramena, pita Šarp. To bi značilo “suprotstavljanje” ukrcavanju i zahtijevalo bi znatno obučeniji tim za upad, što otvara pitanje resursa i raspodijele snaga

Četvrto, prema Šarpu čak značajnije od kineskog problema, je to što se ponovo otvara pitanje koliku težinu Tramp daje slobodi plovidbe kao temeljnom principu globalne trgovine

Šta dalje

Tu je i pitanje kako će Iran da reaguje na američku blokadu.

Iranska revolucionarna garda rekla je da će se prilazak bilo kojih brodova Ormuskom moreuzu da primijene blokadu smatrati kršenjem trenutnog prekida vatre i da će to naići na njihov snažan odgovor.

Oni su insistirali na tome da moreuz ostaje pod kontrolom Irana.

Takođe, kako je prenijela agencija Tasnim, pozivajući se na obavešteni izvor u Teheranu, SAD bi mogle da izgube kontrolu nad moreuzom Bab el-Mandab ukoliko preduzmu akcije protiv Ormuskog moreuza.

Izvor tvrdi da bi takvi potezi mogli da imaju posledice po širi region, uključujući i strateški važan Bab el-Mandeb moreuz, uz upozorenje da bi to povećalo troškove transporta energije i globalne trgovine.