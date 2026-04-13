Centralna komanda Oružanih snaga SAD, CENTCOM, saopštila je da će od 13. aprila u 10 časova po istočnoameričkom vremenu započeti blokadu pomorskog saobraćaja ka iranskim lukama i iz njih.

Kako se navodi, blokada će se odnositi na sva plovila bez obzira na državu porekla koja ulaze u iranske luke ili iz njih izlaze, kao i na obalna područja Irana, uključujući luke u Persijskom i Omanskom zalivu.

Istovremeno, američke snage neće ometati brodove koji prolaze kroz Ormuski moreuz ka lukama koje nisu u Iranu.

Najava nakon Trampove poruke o Ormuskom moreuzu

Ova odluka dolazi nakon što je američki predsjednik Donald Tramp najavio da će američka mornarica započeti blokadu Ormuskog moreuza.

Iz CENTCOM-a su dodali da će dodatne informacije komercijalnim brodovima biti dostavljene putem zvaničnih obavještenja prije početka primjene blokade.