Donald Tramp oštro je optužio Iran za blokadu Ormuskog moreuza i ugrožavanje svjetske bezbijednosti, poručivši da Teheran ni po koju cijenu neće dobiti nuklearno oružje.

Donald Tramp oglasio se na svojoj mreži Truth Social, optuživši Iran da nije ispunio obećanje o otvaranju Ormuskog moreuza, te poručio da time krši međunarodne zakone i ugrožava globalnu bezbijednost.

Evo šta je sve napisao:

"Iran je obećao da će otvoriti Ormuski moreuz i svjesno to nije učinio. Time je izazvao tjeskobu, poremećaje i patnju mnogih ljudi i država širom svijeta. Tvrde da su postavili mine u more, iako su im gotovo cijela mornarica i većina sredstava za postavljanje mina uništeni.

Možda su to i učinili, ali koji bi vlasnik broda bio spreman da rizikuje? Time su nanijeli veliku sramotu i trajnu štetu ugledu Irana i onome što je ostalo od njihovog rukovodstva, ali sada smo iznad toga. Kako su obećali, moraju odmah da započnu proces otvaranja tog međunarodnog plovnog puta, i to brzo. Krše sve moguće zakone."

Pakistanci mi stalno zahvaljuju što sam spriječio rat sa Indijom

U potpunosti sam informisan od strane potpredsjednika Džej Di Vensa, specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera o sastanku koji je održan u Islamabadu, uz sposobno vođstvo pakistanskog feldmaršala Asima Munira i premijera Šehbaza Šarifa.

Riječ je o izuzetnim ljudima koji mi stalno zahvaljuju što sam spriječio rat sa Indijom koji bi odnio 30 do 50 miliona života. Uvijek cijenim da to čujem, nivo humanosti o kojoj govore je teško pojmljiv.

Iran ne želi da odustane od svojih nuklearnih ambicija

Sastanak sa Iranom počeo je rano ujutro i trajao je gotovo cijelu noć - gotovo 20 sati. Mogao bih da iznesem mnogo detalja i da govorim o postignutim stvarima, ali važno je samo jedno - Iran ne želi da odustane od svojih nuklearnih ambicija. U mnogo čemu su postignuti dogovori bolji nego nastavak vojnih operacija do kraja, ali to je nevažno u poređenju sa činjenicom da bi nuklearno oružje moglo da dođe u ruke tako nestabilnih, zahtjevnih i nepredvidivih ljudi.

Moja trojica predstavnika su, kako je vrijeme prolazilo, očekivano razvili korektan i prijateljski odnos sa iranskim pregovaračima - Mohamadom Bagerom Galibafom, Abasom Aragčijem i Alijem Bagerijem, ali to ne mijenja činjenicu da su oni ostali potpuno nepopustljivi po pitanju najvažnije teme.

Kao što sam govorio od samog početka i godinama već govorim, Iran nikada neće imati nuklearno oružje."