Donald Tramp zaprijetio Kini carinama od 50% ukoliko Peking pomogne Iranu u ratu na Bliskom istoku.

Donald Tramp zaprijetio je Kini, jednom od najvažnijih američkih trgovinskih partnera, carinama od 50 odsto na robu ukoliko Peking bude vojno pomagao Iranu u ratu na Bliskom istoku.

"Ako budu u tome uhvaćeni, suočiće se sa carinama do 50 odsto, što je vrtoglavo", rekao je američki predsjednik za Foks Njuz.

Tramp bi trebalo da putuje u Peking 14. i 15. maja, gdje će se sastati sa svojim kineskim kolegom Si Đinpingom, nakon što je samit odložen zbog rata na Bliskom istoku.

CNN je u petak izvijestio da američke obavještajne službe ukazuju na to da se Kina priprema da isporuči nove sisteme protivvazdušne odbrane Iranu u narednih nekoliko nedjelja.

Televizijska mreža je navela da postoje naznake da Peking radi na preusmjeravanju pošiljki preko trećih zemalja kako bi prikrio njihovo porijeklo.