Građani Perua danas izlaze na birališta kako bi izabrali novog predsjednika, a na listi se nalazi čak 35 kandidata.

Zbog velikog broja učesnika, očekuje se da nijedan kandidat neće osvojiti dovoljnu podršku u prvom krugu, pa će se dvoje najbolje plasiranih suočiti u drugom krugu zakazanom za 7. jun.

Izbori se održavaju u atmosferi političke nestabilnosti koja traje godinama – od 2021. godine smijenila su se čak tri predsjednika, a analitičari ne očekuju da će glasanje donijeti brzo rješenje krize.

Među glavnim kandidatima izdvaja se Keiko Fujimori, ćerka bivšeg predsjednika Alberta Fudžimorija, ali ankete pokazuju da nijedan kandidat nema jasnu prednost.

Glavne teme kampanje su borba protiv kriminala i korupcije, dok je oko 20 odsto birača i dalje neodlučno.