On je na konferenciji za medije u Vladi, povodom do sada preduzetih aktivnosti na kontroli biračkog spiska, rekao da su u Šavniku imali sastanke sa predstavnicima građana od kojih su dobili određene informacije.

Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Novica Obradović kazao da je nadležna radna grupa utvrdila da je u Šavniku u periodu od zaključenja biračkog spiska unazad, registrovan 371 novi birač, odnosno toliko građana je promijenilo prebivalište i upisano u birački spisak za izbore koji nisu okončani.

“Na osnovu toga krenuli smo sa analizom procesa koji se tamo odvijao šest mjeseci od dana zaključenja biračkog spiska unazad i utvrdili da je u tom periodu birački spisak bio uvećan za 371-og novog birača, odnosno, 371 građanin Crne Gore je promijenio prebivalište, dominantno iz opština Nikšić i Danilovgrad na teritoriju opštine Šavnik i po automatizmu su upisani u birački spisak. To je u tom trenutku i na današnji dan 23 odsto ukupnog biračkog spiska”, rekao je Obradović.

On je istakao da ako se uzme u obzir da je u Šavniku potrebno 45 glasova da bi se osvojio jedan mandat, dolazi se do toga da bi na taj način bilo osvojeno sedam do osam mandata.

Istakao je da u tom periodu MUP nije imao zakonskog osnova da izvrši bilo kakvu intervenciju.

On je pojasnio da je 2023.godine došlo do izmjena i dopuna Zakona o Registrima prebivališta, gdje je kroz član 15 pružena mogućnost da se vrše terenske kontrole.

Nakon što je blokiran birački proces, Obradović je rekao da je 236 ljudi koji su u jednom trenutku došli na prebivalište u Šavnik, ponovo promijenilo prebivalište i vratili su se na svoje stare adrese boravišta.

“Ostalo je 135 i mi smo pokrenuli terenske kontrole. Kad smo pokrenuli terenske kontrole, nastavili su da se vraćaju na svoje stare adrese prebivališta”.

Obradović je rekao da je za 75 ljudi utvrđeno da središte njihovih aktivnosti nije na teritoriji opštine Šavnik, navodeći da su to ljudi koji možda imaju zemlju ili rođake u Šavniku, ali da oni tu ne žive:

“Iskoristili su taj momenat kako bi promijenili prebivalište samo da bi uzeli učešće u izbornom procesu”.

Obradović je rekao da su pokrenuli upravne psotupke, pripremljena su rješenja kako bi ljudi u skladu sa zakonom, brisali sa prebivališta, ali zbog protoka vremena ili sledećeg povratka tih ljudi na stare adrese prebivališta, razmatramo da li ćemo još jednom da sprovedemo terensku kontrolu ili ćemo da nastavimo sa postupkom brisanja iz registra prebivališta i boravišta”, rekao je Obradović.

Istakao je da u ovom trenutku ima preko 50 ljudi od pomenutih 371 koji su još uvijek na prebivalištu u Šavniku.

Obradović je povodom do sada preduzetih aktivnosti na kontroli biračkog spiska, rekao da je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović u februaru prošle godine oformio radnu grupu koja se bavi kontrolom biračkog spiska.

"Do sada smo održali osam sjednica", kazao je Obradović.

On je rekao da su se bavili i pitanjem izbornog procesa u Šavniku, gdje nijesu okončani lokalni izbori.

Pojasnio je da je prebivalište središte gdje ste stalno nastanjeni, i osoba ih ne može imati više.

Kad se govori o biračkom spisku, on je kazao da državljanstvo tu nije tema.

"Svi državljani Crne Gore ne moraju imati prebivalište u Crnoj Gori", kazao je.

Obradović je istakao da su kontrolom podataka, došli do informacije da je nakon promjena lične karte 2008. godine oko 14.000 građana nije uzelo novu ličnu kartu.

"Oko 14.000 građana u analiziranom periodu nije izvadilo ličnu kartu, a većina jesu pasoše. Ko su ti ljudi koji nemaju potrebu za ličnom kartom, a imaju za pasošem?", kazao je Obradović.

On je naglasio da su u poslednjih pet godina, tri puta slali obavještenja građanima koji nijesu zamijenili lične karte:

"Oko 11.000 obavještenja nijesmo uspjeli da uručimo ni nakon svih pokušaja...Među tim osobama je veliki broj njih koji dominantno ne žive u Crnoj Gori i to više od 20 godina", rekao je Obradović.

On je kazao da su 173 preminula građanina izbrisali iz biračkog spiska.

"Došli smo do dokaza da su preminuli. Imamo i 99 kojima ne možemo da utvrdimo status, postoje indicije da su preminuli. Da bismo to konstatovali, mora doći član porodice da to prijavi", rekao je Obradović.

Istakao je da u biračkom spisku ima i 129 osoba starijih više od 100 godina.

"Za 29 smo utvrdili da su izvadili liče karte, za pet smo utvrdili da su preminuli i izbrisali smo ih. Ali za 95 ne možemo da definišemo koji im je status, ne znamo ko su ti ljudi. Ono što je interesantno, imamo tri osobe koji su upisani u birački spisak, a koji su rođeni 1914. godine", istakao je Obradović.

Govoreći o ljudima koji žive u inostranstvu, Obradović je rekao da su provjerili koliko je osoba upisano u birački spisak, a rođeni su u inostranstvu.

"Državljanstvo su ostvarili po osnovu oba roditelja i njih je 1.523. Niko ne postavlja pitanje njihovog državljanstva, ali je pitanje da li su imali pravo da budu upisani u prebivalište. Neki od njih imaju pasoše koje su vadili preko diplomatskih predstavništava, a nemaju lične karte. Za oko 400 njih nemamo dokaze da su ikada ušli u Crnu Goru", kaže Obradović.

U narednom periodu će, kako je rekao Obradović, dostaviti izmjene Zakona o registrima prebivališta i uputiti ih Odboru za izboru reformu, Odboru za politički sistem i Zakonodavnom odboru Skupštine.

Obradović je istakao da ni adresni registar nije kako treba.

Vršilac dužnosti (v.d.) generalnog direktora Direktorata za građanska stanja i lične isprave Dragan Dašić, rekao je odgovarajući na pitanja novinara da je izmjenama zakona koje predlažu, predviđeno između ostalog, i uparivanje podataka sa državnim organima, kao i kaznene odredbe.

"Suština je da ne ulazimo u status državljanstva crnogorskih građana već samo prebivališta", rekao je Dašić.

Obradović je kazao da je predmet rada radne grupe bilo i uparivanje sa zemljama regiona, ali da je zakonom zabranjeno matične brojeve građana uparivati.

Odgovarajući na pitanje kolika je uloga Ministarstva dijaspore koje nema bazu podataka, Obradović je rekao da nisu došli na sjednicu i da ne mogu da im daju tražene podatke.

