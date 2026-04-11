Istorijska misija Artemis II uspješno je okončana spektakularnim povratkom na Zemlju, nakon deset dana leta tokom kojih je četvoročlana posada prvi put poslije više od pola vijeka obišla Mjesec i stigla dalje nego iko prije.

Istorijska misija Artemis II uspješno je završena povratkom na Zemlju nakon desetodnevnog leta, tokom kojeg je četvoročlana posada prvi put od 1972. godine kružila oko Mjeseca i dostigla najudaljeniju tačku do koje je čovjek ikada stigao.

Letjelica Orion sletjela je u Tihi okean u 2.07 sati, nedaleko od obale San Dijego, gdje su je dočekali timovi NASA i američke vojske.

Predsjednik SAD Donald Trump čestitao je članovima posade na uspješno obavljenoj misiji, poručujući da je čitavo putovanje bilo “spektakularno”, a slijetanje “savršeno”.

"Čitavo putovanje je bilo spektakularno, slijetanje je bilo savršeno i, kao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, ne mogu biti ponosniji! Radujem se što ću vas sve uskoro vidjeti u Bijeloj kući. Ponovo ćemo to uraditi, a onda, sljedeći korak – Mars!", naveo je Tramp.

U međuvremenu, iz NASA saopšteno je da su spasilački timovi imali poteškoća tokom izvlačenja posade zbog jakih morskih struja.

Kako su objasnili, vodena struja u Tihom okeanu onemogućila je pravovremeno postavljanje stabilizacionog prstena i prednjeg izlaza kapsule, što je otežalo izlazak posade.

"Ipak, zahtjev je da se posada izvuče u roku od dva sata od spuštanja, što je dovoljno vremena", naveli su iz NASA-e.