Istorijska misija Artemis II uspješno je okončana spektakularnim povratkom na Zemlju, nakon deset dana leta tokom kojih je četvoročlana posada prvi put poslije više od pola vijeka obišla Mjesec i stigla dalje nego iko prije.
Letjelica Orion sletjela je u Tihi okean u 2.07 sati, nedaleko od obale San Dijego, gdje su je dočekali timovi NASA i američke vojske.
Predsjednik SAD Donald Trump čestitao je članovima posade na uspješno obavljenoj misiji, poručujući da je čitavo putovanje bilo “spektakularno”, a slijetanje “savršeno”.
"Čitavo putovanje je bilo spektakularno, slijetanje je bilo savršeno i, kao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, ne mogu biti ponosniji! Radujem se što ću vas sve uskoro vidjeti u Bijeloj kući. Ponovo ćemo to uraditi, a onda, sljedeći korak – Mars!", naveo je Tramp.
U međuvremenu, iz NASA saopšteno je da su spasilački timovi imali poteškoća tokom izvlačenja posade zbog jakih morskih struja.
Kako su objasnili, vodena struja u Tihom okeanu onemogućila je pravovremeno postavljanje stabilizacionog prstena i prednjeg izlaza kapsule, što je otežalo izlazak posade.
"Ipak, zahtjev je da se posada izvuče u roku od dva sata od spuštanja, što je dovoljno vremena", naveli su iz NASA-e.