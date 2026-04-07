Povratak ljudi ka Mjesecu kasnio je decenijama zbog kraja svemirske trke, manjih budžeta, novih prioriteta i složenije tehnologije.

Izvor: NASA

Ljudi su ponovo na putu ka Mjesecu, ali ovog puta bez slijetanja. Posle više od pola vijeka, četvoro astronauta krenulo je na desetodnevnu misiju koja podsjeća na slavne dane Apolla, ali sa drugačijim ciljem. Artemis II treba da obiđe Zemljin satelit i vrati se kući – i otvori vrata za ono što slijedi.

Lansiranje ove misije pripremalo se godinama i koštalo je oko 4 milijarde dolara. Ipak, nameće se logično pitanje - zašto je povratak na Mjesec trajao toliko dugo? Ako su ljudi već hodali po njegovoj površini šezdesetih, zašto je danas to ponovo veliki izazov?

Odgovor je daleko složeniji nego što djeluje na prvi pogled.

Kada je 1969. godine lansiran Apollo 11, svijet je bio usred Hladnog rata. Svemirska trka između SAD i SSSR-a bila je pitanje prestiža i dominacije. Cilj nije bio samo nauka, već pobjeda. Upravo zato su sredstva bila praktično neograničena, a politička podrška ogromna.

NASA je tada raspolagala budžetom koji je danas teško zamisliti. Predsjednici poput Kenedija i Džonsona snažno su gurali program naprijed. Slanje čovjeka na Mjesec bilo je nacionalni prioritet.

Posle tog uspjeha, stvari su se promijenile. Entuzijazam je splasnuo, budžeti su smanjeni, a fokus preusmjeren. Umjesto Mjeseca, pažnja je otišla na Space Shuttle program i misije u niskoj Zemljinoj orbiti.

Završetak Hladnog rata dodatno je promijenio dinamiku. Nekadašnji rivali postali su partneri. Zajednički projekti, poput Međunarodne svemirske stanice, postali su važniji od ponovnog odlaska na Mjesec.

U međuvremenu, desilo se nešto što se rijetko pominje - znanje je djelimično izgubljeno. Inženjeri i stručnjaci iz Apollo ere otišli su u penziju ili preminuli. Industrijski lanci koji su podržavali program više ne postoje. Tehnologija jeste napredovala, ali specifično iskustvo je nestalo.

Mjesec je tako pao u drugi plan, dok su naučnici počeli da gledaju dalje. Mars je postao nova opsesija. Ideja o slanju ljudi na Crvenu planetu otvorila je potpuno nova pitanja: kako stići, ali i kako preživjeti.

Upravo tu se Mjesec vraća u igru. Kao logična stanica između Zemlje i Marsa. Ideja o stalnoj bazi na Mjesecu postaje ključna, jer bi omogućila lakše i efikasnije misije u duboki svemir.

Velika razlika u odnosu na Apollo eru je i uloga privatnog sektora. Danas u igru ulaze kompanije poput SpaceX-a i Blue Origin-a. Ambicije su ogromne, a konkurencija dodatno ubrzava razvoj.

Trenutno je fokus na Artemis II misiji i bezbjednom povratku posade. Ako sve prođe po planu, naredne misije mogle bi da vrate ljude na površinu Mjeseca do kraja decenije.

Plan kaže 2028. godina, ali realnost programa Artemis pokazuje da su kašnjenja gotovo neizbježna. Zbog toga se sve češće pominje i 2029. kao realniji rok.

Naravno, sve to zavisi i od događaja na Zemlji. Politika, ekonomija i globalne krize i dalje imaju poslednju riječ u svemirskim planovima, piše Tportal.