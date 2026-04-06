Posada Artemis II započela je detaljno posmatranje Meseca sa rekordne udaljenosti, tražeći suptilne razlike u bojama koje mogu otkriti više o njegovom porijeklu i sastavu.

Izvor: HANDOUT / AFP / Profimedia/Planetpix / Alamy

Putovanje do Mjeseca traje oko četiri dana, a u najudaljenijoj tački letjelica Orion odvodi posadu na oko 230.000 milja od Zemlje, prolazeći iza daleke strane Mjeseca.

Posada misije Artemis II upravo je oborila rekord za najveću udaljenost na kojoj su se ljudi ikada nalazili od Zemlje. Ipak, misija još nije završena, a naredni sati donose važne aktivnosti: period posmatranja Mjeseca trajaće oko sedam sati, dok će kontrola misije privremeno izgubiti kontakt sa Orionom dok letjelica prolazi iza Mjeseca.

Neposredno nakon toga, astronauti će se najviše približiti Mesecu, a svoj najveći udaljeni punkt od Zemlje doseći će u 00:07. Sa te udaljenosti, Mjesec će izgledati kao košarkaška lopta koju držite na ispruženoj ruci, a komunikacija sa posadom biće ponovo uspostavljena oko 20 minuta kasnije, prenose strani mediji.

U ovoj fazi misije, posada započinje detaljna posmatranja Meseca. Iako se nalaze na udaljenosti od oko 4.000 milja, astronauti i dalje mogu da uoče važne detalje golim okom.

"Čak i sa te udaljenosti, ljudsko oko može da primijeti nijanse koje su značajne za nauku“, istakao je direktor leta misije Artemis II Džad Friling.

Posebna pažnja biće usmjerena na suptilne razlike u bojama na površini Mjeseca, naročito na djelovima njegove daleke strane koje ljudi nikada ranije nisu vidjeli uživo. Naučnici vjeruju da bi upravo takva zapažanja mogla da pruže nove uvide u porijeklo i sastav Mjeseca, kao i u razlike između njegove bliže i daleke strane.

Slična otkrića već su menjala naučna saznanja - tokom misije Apolo 17, astronaut Harison Šmit uočio je narandžasto tlo, što je kasnije ukazalo na duže trajanje vulkanskih procesa na Mjesecu nego što se ranije mislilo.

Šta slijedi nakon operacije?

Nakon preleta oko Mjeseca, Orion izvodi niz blagih korekcija kursa kako bi se pripremio za povratak na Zemlju. Otprilike četiri dana kasnije, letjelica se odvaja od Evropskog servisnog modula i započinje povratak.

Pri ulasku u atmosferu, kapsula dostiže ogromne brzine, dok njen toplotni štit sija usijano, oslobađajući energiju nakupljenu tokom putovanja. Zatim se otvaraju padobrani koji usporavaju letjelicu prije spuštanja u Tihi okean, gdje američki mornarički brodovi čekaju da izvuku posadu i kapsulu iz vode.