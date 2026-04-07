Američka vojska podigla je veliku prašinu predstavljanjem prve nove ručne granate još od rata u Vijetnamu.

Riječ je o modelu M111, čije plastično tijelo krije razorni eksploziv koji neprijatelja ne eliminiše šrapnelima, već jezivom snagom udarnog talasa.

Nevidljiva sila čisti sve pred sobom

Za razliku od starih granata, gdje su vojnici mogli da prežive zaklanjajući se iza zidova ili namještaja, protiv nove M111 nema spasa. Ova granata koristi pritisak eksplozije (BOP) koji se širi kroz prostorije i eliminiše metu čak i ako je sakrivena. Razvijena je na osnovu krvavih iskustava iz uličnih borbi na Bliskom istoku, gdje je preciznost u urbanim sredinama postala pitanje života i smrti.

Zašto je čuvena M67 postala opasna za same Amerikance?

Pukovnik Vins Moris, ključni čovjek programa, objasnio je zašto je promjena bila neophodna:

"Jedna od ključnih lekcija iz borbi od vrata do vrata u iračkim gradovima bila je da granata M67 nije uvijek bila pravi alat za zadatak. Rizik od prijateljske vatre sa druge strane zida bio je prevelik " izjavio je pukovnik Moris.

On dodaje da nova tehnologija omogućava vojsci da brzo "očisti" sobu od neprijatelja bez ugrožavanja sopstvenih snaga:

"Granata koja koristi BOP može brzo očistiti prostoriju od neprijateljskih boraca, ne ostavljajući im mjesto za zaklon" jasan je Moris.

Jezive posledice po ljudsko tijelo

Vojska je do detalja opisala razorni uticaj novog oružja na ljudski organizam. Kada eksplozija odjekne, pritisak postaje neprijatelj broj jedan.

"Kada udarni talas pogodi metu, on je snažno pritisne i ošteti tkivo" upozoravaju iz vojske.

Pri slabijim udarima, stradaju bubne opne, pluća, oči i digestivni trakt. Međutim, snažniji pritisak ne ostavlja šansu za oporavak - izaziva teška oštećenja mozga, a u najekstremnijim slučajevima može dovesti i do amputacije ekstremiteta.

Prethodni model je povučen jer je izazivao rak

Prethodni model nove granate, MK3A2, uveden je davne 1968. godine tokom Vijetnamskog rata, ali je ubrzo postao skandalozna tema. Povučena je jer je sadržala azbest, koji je vojnicima izazivao rak i trajna oštećenja pluća.

Zbog toga su Amerikanci decenijama bili osuđeni na šrapnelnu granatu M67, koja je često bila neprecizna i sijala smrt u svim pravcima. M111 konačno šalje u istoriju njene prethodnike, poput M26 i legendarnog "ananasa" (Mk2), uvodeći ratovanje u novu, tehnološki napredniju, ali i mnogo suroviju eru.

Ova vijest izazvala je dodatnu uzbunu u jeku rata u Iranu i Trampovih prijetnji da će "sve izbrisati za jednu noć".

