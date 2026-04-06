Tramp izazvao buru prijetnjom Iranu, političari dovode u pitanje njegovo mentalno stanje, dok raste pritisak da se prekine rat i smiri retorika.

Američki političari izrazili su zabrinutost i doveli u pitanje mentalno stanje predsjednika Donalda Trampa nakon što je uputio prostačku prijetnju Iranu. Tramp je poručio Teheranu da "otvori je*eni tesnac, vi ludi gadovi", zaprijetivši daljim napadima na energetsku i saobraćajnu infrastrukturu zemlje. Njegova objava izazvala je oštre reakcije sa obje strane političkog spektra, piše Gardijan.

Trampova objava na Uskršnju nedelju

Američki predsjednik je na svojoj platformi Truth Social napisao: "U utorak je u Iranu Dan elektrana i Dan mostova, sve u jednom. Takvo što još nije viđeno!!! Otvorite taj je*eni tesnac, vi ludi gadovi, ili ćete živjeti u paklu – SAMO GLEDAJTE! Slava Alahu. Predsjednik DONALD J. TRAMP."

Ova poruka dolazi u trenutku dok se Trampova administracija približava još jednom samonametnutom roku, koji ističe u utorak uveče, da Iran ponovo otvori Hormuški tesnac. Jedan od najvažnijih svjetskih pomorskih puteva za naftu i gas zatvoren je otkako su SAD i Izrael krajem februara pokrenuli rat protiv Irana, što je uzrokovalo skok cena nafte na rekordne nivoe širom svijeta.

Tramp je Teheranu postavio nekoliko rokova za ponovno otvaranje ključnog pomorskog koridora, a svoje frustracije usmjerio je i na evropske i NATO saveznike koji su osporili zakonitost američko-izraelskog rata protiv Irana i odbili da intervenišu. To je podstaklo Trampa da zaprijeti povlačenjem SAD iz NATO-a.

Happy Easter, America. As you head off to church and celebrate with friends and family, the President of the United States is ranting like an unhinged madman on social media.



He’s threatening possible war crimes and alienating allies.



This is who he is, but this is not who we…https://t.co/UixJXNqykI — Chuck Schumer (@SenSchumer)April 5, 2026

Reakcija Irana i bivše Trampove saveznice

Mehdi Tabatabaei, zamenik za komunikacije u kabinetu iranskog predsjednika, izjavio je u nedelju da će Iran otvoriti tesnac tek nakon što primi odštetu za ratnu štetu putem "novog pravnog režima" zasnovanog na tranzitnim naknadama. Dodao je da je Tramp, prijeteći napadom na iransku civilnu infrastrukturu, "pribjegao prostotama i besmislicama iz čistog očaja i bijesa".

Marjori Tejlor Grin, nekadašnja vjerna saveznica koja je postala Trampova kritičarka, izjavila je da bi svi hrišćani u Trampovoj administraciji trebalo da "mole Boga za oprost" i intervenišu zbog predsjednikovog "ludila". U objavi na platformi X napisala je: "Poznajem sve vas i njega, on je poludio, a vi ste svi saučesnici. Ne branim Iran, ali budimo iskreni oko svega ovoga."

"Tesnac je zatvoren jer su SAD i Izrael pokrenuli ničim izazvan rat protiv Irana, koji se zasniva na istim nuklearnim lažima koje ponavljaju decenijama, da će Iran svakog časa razviti nuklearno oružje", nastavila je.

"Ovo NIJE ono što smo obećali američkom narodu"

"Znate ko ima nuklearno oružje? Izrael. Oni su i više nego sposobni da se odbrane bez toga da SAD vodi njihove ratove, ubija nevine ljude i djecu i plaća za to. Trampova pretnja bombardovanjem elektrana i mostova šteti iranskom narodu, upravo onom narodu za koji je Tramp tvrdio da ga oslobađa", napisala je Grin.

Nakon godina lojalnosti, Grin se prošle godine razišla sa Trampom, kritikujući njegove napade na Iran kao odstupanje od predizbornog obećanja da će staviti "Ameriku na prvo mjesto" i izbjeći skupe strane ratove.

"Ovo NIJE ono što smo obećali američkom narodu kada je masovno glasao 2024. godine, znam, bila sam tamo više od većine", napisala je Grin u nedelju. "Ovo ne čini Ameriku ponovo velikom, ovo je zlo."

Demokrate: "Predsjednik bunca kao poremećeni ludak"

Vođa manjine u Senatu Čak Šumer rekao je da Trampov istup podseća na "poremećenog ludaka". Na X-u je napisao: "Srećan Uskrs, Ameriko. Dok idete u crkvu i slavite sa prijateljima i porodicom, predsjednik Sjedinjenih Država bunca kao poremećeni ludak na društvenim mrežama."

"Prijeti mogućim ratnim zločinima i otuđuje saveznike. To je on, ali to nismo mi. Naša zemlja zaslužuje mnogo bolje“, dodao je Šumer. Nezavisni senator Berni Sanders nazvao je objavu „opasnom i mentalno neuravnoteženom“. „Mjesec dana od početka rata u Iranu, ovo je izjava predsjednika Sjedinjenih Država na Uskršnju nedelju. Ovo je buncanje opasne i mentalno neuravnotežene osobe. Kongres mora da djeluje ODMAH. Prekinite ovaj rat", poručio je putem X-a.

Senator Kris Marfi takođe je Trampovu objavu nazvao potpuno suludom. "Da sam u Trampovom kabinetu, proveo bih Uskrs zovući ustavne pravnike u vezi sa 25. amandmanom. Ovo je potpuno, apsolutno suludo. Već je ubio hiljade ljudi. Ubiće ih još hiljade", napisao je.

Demokratski kongresmen Ro Kana rekao je da Tramp, dok "psuje i prijeti ratnim zločinima", istovremeno "iznevjerava" američke vojnike u Iranu koji su i dalje pod napadom, iako je predsjednik tvrdio da je uništio iranske vojne kapacitete. U emisiji "Meet the Press" na NBC-ju izjavio je da je potreban hitan prekid vatre.

Demokratski senator Tim Kejn, član Odbora za oružane snage, pozvao je Trampa da "molim vas, ublaži retoriku", ocijenivši njegov jezik kao "sramotan i detinjast", koji povećava rizik za američke vojnike.

Spasilačka misija

Trampove pretnje uslijedile su nakon intenzivne 48-časovne operacije spasavanja dvojice američkih pilota u Iranu. Tramp je ranije u nedelju objavio da je drugi spaseni pilot "teško ranjen" i da je riječ o "visoko cijenjenom pukovniku".

Međutim, uprkos Trampovim tvrdnjama da je spasavanje bilo trijumf za SAD, dvodnevna drama oštar je podsjetnik da, pet nedelja od početka rata, Iran nije poražen i i dalje može da se bori i nanosi gubitke SAD.

"Ovaj rat je neuspjeh"

Džejk Okin­klos, demokratski kongresmen i veteran marinaca, rekao je da Iran shvata da je kontrola nad tesnacem strateški važnija od razvoja nuklearnog oružja.

"Strateški gledano, ovaj rat je bio neuspjeh", dodao je.

Trampova prijetnja na Uskršnju nedelju uslijedila je nakon američkog vojnog udara na najveći most u Iranu prošlog četvrtka, u kojem je poginulo najmanje osam osoba, a 95 ih je povrijeđeno. U ratu je do sada poginulo više od 3.500 ljudi širom regiona, dok je više od četiri miliona raseljeno širom Irana i Libana.