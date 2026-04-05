Ruski zvrvaničnik upozorava da bi Eopa mogla ostati bez goriva već 20. aprila zbog krize i blokade Ormuskog moreuza, uz rast cijena i rizik od nestašica.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Direktor Ruskog fonda za direktna ulaganja Kirill Dmitrijev upozorio je da bi evropske benzinske pumpe mogle da ostanu bez goriva već 20. aprila, ukoliko se nastavi eskalacija krize na Bliskom istoku i poremećaji u globalnim tokovima energenata.

Dmitrijev, koji obavlja i funkciju specijalnog predsedničkog izaslanika za ekonomsku saradnju sa inostranstvom, naveo je da se poslednje veće isporuke energenata prema Evropskoj uniji očekuju oko 11. aprila. Upozorio je da bi nakon toga moglo doći do ozbiljnih zastoja u snabdevanju, uz poruku da se tržište mora pripremiti za turbulentan period i moguće nagle promjene cijena.

Ključni uzrok krize je zatvaranje Ormuski moreuz, jedne od najvažnijih energetskih arterija svijeta, kroz koju inače prolazi oko petine ukupne globalne trgovine naftom. Svako duže blokiranje ovog pravca ima direktne posljedice po lance snabdijevanja, ne samo u Evropi već i širom svijeta.

Zbog smanjenog protoka nafte, cijene energenata već beleže nagli rast na svetskim berzama, dok analitičari upozoravaju da bi dodatni pritisci mogli uslediti ukoliko kriza potraje. Pojedine evropske zemlje već razmatraju aktiviranje strateških rezervi kako bi ublažile potencijalne nestašice i stabilizovale tržište.

Neimenovani iranski bezbjednosni zvaničnik izjavio je da bi trenutna situacija mogla da potraje duži vremenski period, ističući da Iran raspolaže kapacitetima da godinama održava blokadu ključnih pomorskih ruta. Takav scenario dodatno pojačava zabrinutost među energetskim kompanijama i državama uvoznicama. On je takođe naglasio da se značajan dio logistike za snabdijevanje američkih vojnih baza na Bliski istok oslanja upravo na morske rute, što dodatno komplikuje situaciju i povećava geopolitički rizik.

Svako dalje pogoršanje odnosa u regionu moglo bi da izazove šire posledice, uključujući i poremećaje u transportu drugih ključnih roba. U vazduhu sada lebdi pitanje, da li je Evropa spremna za novi energetski šok i koliko dugo može izdržati bez stabilnog dotoka nafte i derivata.

(Kamatica/MONDO)