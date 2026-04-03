Cijene nafte bi mogle da dostignu 150 dolara po barelu ako se protok energenata kroz Ormuski moreuz ne normalizuje do maja, navodi Džej Pi Morgan.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Cijene nafte mogle bi dostići 150 dolara po barelu ukoliko protok energenata kroz Ormuski moreuz ostane poremećen do sredine maja, objavila je banka Džej Pi Morgan, prenosi Rojters.

Američka investiciona banka procjenjuje da će se cijena nafte u narednom periodu kretati između 120 i 130 dolara po barelu.

Cijene su već u porastu – američka sirova nafta WTI dostigla je 111,50 dolara po barelu, čime je prestigla referentnu naftu Brent, koja je iznosila 109 dolara po barelu u četvrtak, nakon čega su berze zatvorene zbog uskršnjih praznika, prenosi Euronews, pozivajući se na Tanjug.

Prema procjenama Džej Pi Morgana, očekuje se da će se tokovi energenata na kraju ponovo uspostaviti kroz Ormuski moreuz, gdje je brodski saobraćaj u zastoju od početka marta. Iran trenutno selektivno dozvoljava prolazak određenim brodovima kroz ovu ključnu rutu, kojom je prije rata prolazilo oko 20 odsto dnevnog svjetskog protoka nafte i tečnog prirodnog gasa (LNG).

Čak i u slučaju da se moreuz odmah u potpunosti otvori za sav saobraćaj, globalnoj proizvodnji nafte i lancima snabdijevanja bilo bi potrebno između tri i šest mjeseci da se vrate na nivoe prije sukoba, prenosi Oil Price.