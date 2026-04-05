Granični službenici imaju ovlašćenje da pretražuju sadržaj vašeg mobilnog telefona, laptopa ili drugih elektronskih uređaja prije nego što vam dozvole ulazak.

Kada putujete u inostranstvo, pored pasoša i vize, ključno je da znate i posebne zakone zemlje u koju ulazite. U nekim državama, granični službenici imaju ovlašćenje da traže i pretražuju sadržaj vašeg mobilnog telefona, laptopa ili drugih elektronskih uređaja prije nego što vam dozvole ulazak.

Razlozi za takve provjere variraju od sumnje u kriminalne radnje do provjere profila na društvenim mrežama, a sedam zemalja izdvaja se po strogim pravilima u ovoj oblasti, piše Unilad.

Rusija

Putnicima u Rusiju savjetuje se da ne očekuju privatnost na svojim elektronskim uređajima. Prema upozorenju američkog Stejt departmenta, ruske vlasti imaju ovlašćenje da konfiskuju uređaje, a ljudi mogu biti privedeni zbog sadržaja koji se na njima nalazi. Sprovođenje ovih zakona može biti nepredvidivo.

Kanada

Kanadska granična služba (CBSA) ima ovlašćenje da kontroliše elektronske uređaje prema Zakonu o carini. Policajcima za ovo nije potreban nalog, a putnici su dužni da daju svoju lozinku ako se to od njih zatraži. Međutim, takav zahtjev je moguć samo ako postoje indicije ili sumnje da su prekršeni granični zakoni.

Australija

U Australiji, granično osoblje takođe ima moć da pretražuje elektronske uređaje. Iako putnici mogu odbiti da otključaju uređaj, službenici ga mogu zaplijeniti i pretražiti. Odbijanje saradnje može dovesti do pritvora i dodatnih mjera.

Novi Zeland

Iako su pretrage rijetke, službenici imaju pravo da pregledaju telefone i laptopove ukoliko postoji osnovana sumnja na protivzakonite aktivnosti. U tom slučaju, od putnika se može tražiti lozinka, a odbijanje može rezultirati kaznom do 5.000 NZ$, odnosno oko 2.479 eura.

Hong Kong

Generalni konzulati SAD u Hong Kongu i Makau upozorili su da policija može tražiti ne samo lozinke, već i ključeve za dešifrovanje uređaja. Prema Zakonu o nacionalnoj bezbjednosti, odbijanje predstavlja krivično djelo, a pravila važe i za tranzitne putnike.

Kina

U kontinentalnoj Kini zakoni variraju po regionima, ali vlasti imaju ovlašćenje da pretražuju elektronske uređaje, naročito u slučajevima koji se tiču nacionalne bezbjednosti. Primjena zakona može biti neujednačena i nepredvidiva.

Sjedinjene Američke Države

Američki granični službenici mogu da pretražuju uređaje bez naloga tokom rutinskih kontrola. Iako odbijanje davanja lozinke nije krivično djelo, uređaji mogu biti zaplijenjeni, a putnici koji nijesu državljani SAD mogu imati dodatne probleme prilikom ulaska.

Sjedinjene Američke Države planiraju i uvođenje provjera društvenih mreža na granici, koje bi uključivale pregled aktivnosti u posljednjih pet godina, ali ta mjera još uvijek nije stupila na snagu.