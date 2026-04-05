Bijela kuća traži 152 miliona dolara za obnovu Alkatraza u savremeni zatvor, nakon Trampove najave o ponovnom otvaranju ove legendarne lokacije.

Bijela kuća zatražila je 152 miliona dolara kako bi nekadašnje zatvorsko ostrvo Alkatraz ponovo stavila u funkciju, nastavljajući inicijativu bivšeg predsjednika Donald Trump da se ova poznata turistička destinacija u zalivu San Franciska vrati u sistem zatvora.

Zahtjev je dio predloga budžeta za fiskalnu 2027. godinu, koji predviđa sredstva za Savezni biro za zatvore kako bi se pokrili troškovi prve faze obnove i pretvaranja Alkatraza u savremeni zatvorski objekat visokog nivoa bezbjednosti. Ipak, ovakvi prijedlozi u Kongresu se uglavnom tretiraju kao preporuke, a ne kao obavezujuće odluke.

Alkatraz je zatvoren 1969. godine, a od tada se nalazi pod upravom Nacionalne službe za parkove i važi za jednu od najposjećenijih turističkih lokacija u SAD.

Ideja o njegovom ponovnom otvaranju ponovo je aktuelizovana u maju prošle godine, kada je Tramp najavio da želi obnovu i proširenje zatvora kako bi se u njega smjestili najopasniji i najbrutalniji prestupnici u zemlji.

Ovaj zatvor, otvoren 1934. godine, smatran je jednim od najbezbjednijih u SAD zbog svoje izolovane ostrvske lokacije, hladne vode i jakih morskih struja. Zvanično, nijedno bjekstvo nije uspješno izvedeno, iako se nekoliko zatvorenika vodi kao nestalo.

Tokom svog rada, Alkatraz je bio mjesto gdje su boravili ozloglašeni kriminalci poput Al Capone i James 'Whitey' Bulger.

Zatvor je, međutim, zatvoren prvenstveno zbog visokih troškova održavanja, koji su bili gotovo tri puta veći u odnosu na druge savezne zatvore.