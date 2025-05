Tokom 29 godina koliko je bio otvoren, 36 muškaraca pokušalo je da pobegne u okviru 14 odvojenih pokušaja bekstva.

Izvor: JOSH EDELSON / AFP / Profimedia

Predsednik Donald Tramp je u nedelju na društvenim mrežama objavio da je naredio Američkom zatvorskom zavodu da restaurira i ponovo izgradi Alkatraz, ozloglašeni bivši zatvor, kao mesto za "smeštaj najokrutnijih i najnasilnijih kriminalaca u Americi", javlja CNN.

"Isuviše dugo Ameriku muče zlobni, nasilni i višestruko osuđivani kriminalci, talog društva, koji nikada neće doneti ništa društvu osim bede i patnje. Kada smo bili ozbiljnija nacija, u prošlim vremenima, nismo oklevali da zatvorimo najopasnije kriminalce i držimo ih daleko od svakoga kome bi mogli da naude. Tako i treba da bude. Zato danas izdajem nalog Birou za zatvore da, zajedno sa Ministarstvom pravde, FBI i Ministarstvom za unutrašnju bezbednost, ponovo otvori znatno prošireni i obnovljeni ALKATRAZ, kako bi se tu smestili najsuroviji i najnasilniji prestupnici u Americi", napisao je Tramp.

Alkatraz je bio poznat po tome što je iz njega bilo nemoguće pobeći. Verovalo se da je Alkatraz potpuno bezbedan zbog ledenih struja i ajkula. U stvarnosti, ajkule nisu bile opasne i bekstvo je bilo moguće, ali ekstremno teško zbog temperature vode i jakih struja.

Prema podacima FBI-ja, tokom 29 godina koliko je bio otvoren, 36 muškaraca pokušalo je da pobegne u okviru 14 odvojenih pokušaja bekstva. Zatvor je poznat i po nazivu "Stena" zbog svoje izolacije i čvrste sigurnosti. U njemu su bili neki od najpoznatijih zatvorenika: Al Kapone, "Pticaš iz Alkatraza" Robert Straud, Džordž "Mitraljez" Keli. Al Kapone je bio toliko izolovan da je navodno sam svirao bendžo pod tušem. Po izlasku iz zatvora, bio je slomljen čovek, mentalno uništen sifilisom.

Zvanično, niko nije uspešno pobegao iz zatvora - iako je 1962. godine čuveni trio (Frenk Moris i braća Anglin) nestao, a njihova sudbina ostaje misterija. Napravili su lutke od papira i sapuna kako bi prevarili stražare, iskopali tunel kroz zid i pobegli na improvizovanom splavu. Nikada nisu pronađeni, a FBI je zatvorio slučaj, verujući da su se udavili, ali mnogi veruju da su preživeli i pobegli u Južnu Ameriku. Pored toga, danas postoje svedočanstva o duhovima. Česti su izveštaji o čudnim zvucima, koracima, šaputanjima i viđenjima duhova, posebno u bloku D, gde su se nalazili samice. Posetioci i stražari tvrde da su čuli plač i jecanje iz praznih ćelija.

Šta se desilo sa čuvenim triom?

Upravnici Alkatraza voleli su da kažu da iz njega nikad niko nije pobegao živ. Ali to nije sprečilo američke šerife da nastave potragu za trojicom muškaraca koji su uspeli da pobegnu s ostrva 1962. godine. Prema zvaničnoj verziji, pretpostavlja se da su se Frenk Moris i braća Džon i Klarens Englin udavili u ledenim i nemirnom vodama zaliva San Franicska.

Ima poprilično njih, međutim, koji veruju da oni jesu uspeli da isplivaju na obalu i da se od tada skrivaju. Čak i nećaci dvojice braća pričaju u najnovijem dokumentarcu prikazanom na "Histori" kanalu, da se oni nisu udavili. Oni su rediteljima pružili i čvrste dokaze da su Džon i Klarens Anglin živeli na farmi u Brazilu 1975. godine, te da su možda i dalje živi.

Glave od papira

Većina zatvorenika koja je pokušala da pobegne sa "Stene", kako je zatvor postao poznat, uhvaćena je ili se udavila. Ali ovo je bio jedno od najodvažnijih i najsloženijih bekstava u ozloglašenoj istoriji zatvora - i uključivalo je kašike, glave od papira i gumene kabanice.

Sve je počelo kopanjem kašikama po betonu oko otvora za ventilaciju u njihovim ćelijama i uređajem nalik bušilici napravljenom od usisivača. Vežbanje sviranja harmonike prigušilo je zvuke bušenja, a karton je pažljivo postavljan da pokrije svaku rupu kako je ona rasla. Sapun je postao zamena za uklonjene zakivke.

Izvor: Profimedia

Kad je došlo vreme, provukli su se u hodnik za održavanje i uputili se na krov. Stražari koji su povremeno išli u obilazak proveravali su lica svih zatvorenika. Činilo se da trojica begunaca čvrsto spavaju, a čuvari su bili nesvesni da su to glave od papira sa pravom nalepljenom kosom, sakupljenom iz zatvorske berbernice.

Trojka je stigla do krova i uprkos reflektorima, krenula da se penje preko visoke ograde od bodljikave žice. U mrtvom uglu kule stražare upotrebili su improvizovane mehove da naduvaju čamac napravljen od gumenih kabanica.

Četvrti član bande nije uspeo da ukloni rešetku na svom otvoru za ventilaciju dovoljno brzo i kad je uspeo da se probije, ostali su već otplovili u zaliv San Franciska - u svoju smrt ili slobodu - zavisi od toga u šta verujete. Ostatke čamca voda je izbacila na obližnje ostrvo, ali ovi ljudi više nikad nisu viđeni.

Otvoren slučaj

"Mislim da postoje velike šanse da su preživeli. Teško je reći. Slučaj moramo da ostavimo otvorenim budući da nijedno telo nikad nije pronađeno, ali oko mesec dana pošto su pobegli, u julu 1962, norveški teretni brod video je jedno telo kako pluta u okeanu 15 milja od mosta Golden Gejt. Imalo je zatvorsku uniformu - mornarski kaput i par tankih pantalona - sličnu onome što su nosili zatvorenici. Nije bilo drugih nestalih ljudi u tom periodu", kaže američki šerif Majkl Dajk.

On misli da je to moglo da bude telo Frenka Morisa, verujući da bi se braća Englin starala jedan o drugom. Ali neizvesnost njihove sudbine izrodila je legendu. Knjige i dokumentarci nastavili su da sumnjaju u to da su se udavili i pretpostavljali su da su zapravo uspeli da se dokopaju obale. Klint Istvud je igrao Frenka Morisa u filmu iz 1979. godine Bekstvo iz Alkatraza.

Jedna TV serija rekonstruisala je bekstvo u vrlo sličnim uslovima i zaključila da su oni mogli da prežive.

"I dalje dobijam prijave s vremena na vreme u vezi sa slučajem, a i dalje su aktivni nalozi za njihovo hapšenje. Zato što je slučaj još uvek otvoren, mi moramo da ih tražimo. Većina tragova nisu zapravo dobri niti kredibilni. Otprilike 99 odsto njih nisu tačni", kaže Dajk koji je lično vodio istragu više od 10 godina.