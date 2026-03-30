Niz eksplozija dronova pogodio je fabrike u Toljatiju i Luhansku, Rusija prijavljuje napade na naftne terminale i stambene objekte širom nekoliko regiona.

Izvor: Telegram/Exilenova+/printscreen

Niz eksplozija potresao je rano jutros Toljati u ruskoj Samarskoj oblasti, a meta napada dronovima navodno je bila velika hemijska fabrika KuibyshevAzot. Napadi su zabilježeni i u okupiranom Luhansku, kao i u više drugih ruskih regiona, nastavljajući nedelju dana obilježenu udarima na naftna postrojenja, piše KyivPost.

Napad na hemijskog diva u Toljatiju

Prema pisanju Telegram kanala Shot, koji se poziva na mještane, oko 5 sati ujutro po lokalnom vremenu nad gradom je odjeknulo pet eksplozija. Ukrajinski nadzorni kanal Exilenova+ izvijestio je da je meta bila fabrika KuibyshevAzot, koja je već bila napadnuta 11. marta. Na društvenim mrežama objavljene su snimke i fotografije očevidaca koje prikazuju guste, tamnosive stubove dima, što upućuje da su nakon napada izbio nekoliko požara.

KuibyshevAzot jedno je od deset najvećih preduzeća u ruskoj industriji azota. Fabrika proizvodi amonijak, ureu i amonijum nitrat, koji se koriste kao đubriva, ali i kaprolaktam, ključnu sirovinu za najlon, i sumpornu kiselinu. Uz to, proizvodi poliamidnu plastiku i sintetička vlakna za automobilski, tekstilni i elektronski sektor, što ga čini postrojenjem sa potpunim proizvodnim ciklusom.

Udar na vojno postrojenje u Luhansku

Istovremeno, nadzorni kanali javljaju o napadu dronovima na metaluršku fabriku u okupiranom Alčevsku u Luhanskoj oblasti, gdje je navodno pogođena i trafostanica.

Telegram kanali navode da se ruska protivvazdušna odbrana u Alčevsku nije uspješno suprotstavila napadu. "Mještani pišu da ih čak ni ne pokušavaju obarati. Dronovi padaju bez prestanka", objavio je jedan kanal.

Metalurški kombinat u Alčevsku, koji je Rusija okupirala 2014, preorijentisan je sa civilne na vojnu proizvodnju. Danas proizvodi oklopni čelik za vojna vozila i čahure za topničke granate, i obavlja druge poslove za ruski vojno-industrijski kompleks. Postrojenje je bilo meta napada i 6. decembra prošle godine.

Drones reportedly struck the KuibyshevAzot chemical plant in Tolyatti, Russia's Samara region.



There are also reports that a metallurgical plant in temporarily occupied Alchevsk, Luhansk region, may have been attacked.pic.twitter.com/9DNTVKHr1H — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en)March 30, 2026

Deseci dronova nad ruskim regionima

Ruski zvaničnici takođe su izvijestili o masovnim napadima. Guverner Rostovske oblasti Jurij Sljusar izjavio je da je regiju u ponedeljak ujutro napalo više od 60 ukrajinskih dronova. U Taganrogu je, prema njegovim riječima, jedna osoba poginula, a osam je povrijeđeno nakon što su krhotine pale na stambene zgrade i izazvale požare. Gradonačelnica Svetlana Kambulova potvrdila je oštećenja na 12 stambenih zgrada, 27 privatnih kuća, jednoj školi, školskom kampu i tri industrijska pogona. Stanovnici su evakuisani, a na terenu rade deminerski timovi.

Napad je zabilježen i u Krasnodaru, gdje se, prema riječima gradonačelnika Jevgenija Naumova, jedan dron srušio na stambenu zgradu, pri čemu su tri osobe povrijeđene.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su snage protivvazdušne odbrane tokom noći "presrele i uništile" 102 ukrajinska bespilotna letjelica iznad osam oblasti, Krasnodarskog kraja, Azovskog mora i anektiranog Krima. Ukrajinske vlasti za sada nisu komentarisale svoju umiješanost u napade.

Nastavljaju se udari na naftne terminale

Ovi napadi slijede nakon nedelju dana intenzivnih udara na rusku naftnu infrastrukturu. U nedelju je u napadu dronom oštećena i baltička luka Ust-Luga, potvrdio je guverner Lenjingradske oblasti Aleksandar Drozdenko.

BREAKING:



Massive Ukrainian Drone Attack Targets Industrial and Military Sites in Taganrog Overnight as Air Defense Malfunctions Reportedly Cause Additional Impactspic.twitter.com/o4n6WpycHH — NOVEXA (@Novexa24)March 30, 2026

Tokom protekle nedelje, luke Primorsk i Ust-Luga, ključni ruski objekti za izvoz nafte na Baltiku, napadnute su više puta. Primorsk dnevno pretovara oko milion barela nafte i 300.000 barela dizela, dok Ust-Luga obrađuje oko 700.000 barela nafte dnevno, uz druge naftne derivate.

Obije luke su 22. marta obustavile utovar nakon napada, a udari su izazvali požare na rezervoarima goriva u Primorsku 23. marta i u Ust-Lugi 25. marta. Zbog toga je kompanija Novatek zaustavila preradu i izvoz iz svog kompleksa u Ust-Lugi. Prema izvorima agencije Reuters, napad je oštetio ključnu infrastrukturu za istovar goriva, što bi moglo primorati velike rafinerije u evropskom dijelu Rusije na smanjenje proizvodnje.