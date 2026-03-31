Čečenska vojska navodno spremna da uđe u rat na Bliskom istoku na strani Irana.

Čečenska vojska je navodno spremna da uđe u rat na Bliskom istoku na strani Irana, piše "Presstv". Lider Čečenije Ramzan Kadirov bi navodno poveo vojsku da pomogne Iranu ukoliko Sjedinjene Države zaista pokrenu kopnenu ofanzivu.

Kadirov i Čečenija opisuju rat na Bliskom istoku kao "vjerski rat". Čečeni čak nazivaju izraelsko-američku vojnu operaciju "Epski bijes" činom "džihada" - borba dobra protiv zla, odnosno odbrana Islamske Republike od američkih i savezničkih snaga.